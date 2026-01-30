Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, citat de News.ro, cel care l-a lovit cu cuţitul pe bărbat rănindu-l la faţă este minorul de 13 ani, care nu răspunde penal, ceilalţi doi cu vârste de 15 şi 16 ani fiind complici.

Adolescenţii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a informat că miercuri dimineaţă, la ora 6.00, trei minori cu vârste de 16, 15 şi 13 ani au urcat într-un taxi, în Târgu Mureş, cerându-i şoferului să-i ducă în localitatea Porumbeni. Potrivit procurorilor, cei trei au acţionat în acest mod în baza „unei înţelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul şi sumele de bani deţinute”.



„În fapt, în data de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 06:00, inculpaţii minori C. M. (16 ani), B. G. (15 ani) şi martorul minor L. I. (13 ani), în baza unei înţelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul şi sumele de bani deţinute, au identificat un şofer asupra căruia să pună în aplicare planul elaborat şi au urcat în autoturismul taxi al acestuia de pe raza cartierului Unirii din municipiul Târgu-Mureş, solicitând să fie transportaţi în localitatea Porumbeni”, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.



Procurorii au stabilit că, după ieşirea din satul Voiniceni, în direcţia satului Porumbeni, „într-o zonă arabilă, fără imobile”, cei trei copii i-au solicitat taximetristului „să oprească autoturismul”, iar după ce au coborât din maşină, martorul minor l-a lovit cu un cuţit pe bărbat în zona feţei, provocându-i o plagă înţepată la nas, care a necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale.



În baza unei propuneri a procurorilor, Tribunalul Mureş a emis pe numele celor doi minori de 15 şi 16 ani mandate de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, aceştia fiind acuzaţi de complicitate în forma participaţiei improprii la tentativă de omor calificat.



Procurorii menţionează că, potrivit Codului Penal, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal.

Iniţial, dosarul a vizat infracţiunea de tâlhărie calificată, în condiţiile în care copiii au fost acuzaţi că l-au agresat pe taximetrist pentru că ar fi avut o neînţelegere cu el legată de costul cursei.

