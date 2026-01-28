Corespondent PROTV: „Cei trei adolescenți au urcat în taxi în Târgu Mureș și ar fi cerut să fie duși până în localitatea Porumbeni – cursă de aproximativ 7 kilometri. Aproape de destinație, în mașină s-ar fi certat cu șoferul din cauza sumei pe care pasagerii ar fi trebuit să o plătească. Înainte de a intra în localitate, într-o zonă de câmp, minorii, care se aflau pe bancheta din spate, l-ar fi atacat pe șofer cu un obiect ascuțit. În acel moment, bărbatul a avut viteză de reacție și a reușit să se ferească, astfel încât să nu fie rănit în zona gâtului. S-a ales cu mai multe plăgi la nivelul feței, care nu i-au pus viața în pericol. Imediat după atac, cei trei băieți au sărit din mașină și au luat-o la fugă. Șoferul a sunat la 112 după ajutor. Echipajele de poliție au dat de urma suspecților, la aproape 3 kilometri de locul unde a fost atacul. Cei trei sunt acum la audieri, sub supravegherea celor de la Protecția Copilului. Șoferul în vârstă de 54 de ani a fost transportat la spital, unde a rămas internat pentru mai multe investigații.”

