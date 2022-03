Copii refugiaților ucraineni, în lacrimi când ajung în România. Maxim: „Vreau să se termine războiul. Să dormim liniștiți”

Numărul celor care au părăsit Ucraina a depăşit marți două milioane.

Doar în pavilionul central de la ''Romexpo'', vor fi montate, două mii de paturi.

În continuare, la granițele noastre așteaptă mii de oameni. Unii sunt răniți de gloanțe, sau au boli grave.

În timp ce trenul de evacuare încetinește pentru a opri în gară, pentru acești oameni care încearcă să fugă de război începe o loterie a speranței. Șansele fiecăruia de a urca într-un vagon depind de locul în care stau pe peron și de cât de aproape vor fi de o ușă a trenului.

În mulțimea disperată să plece din oraș, poliția menține cu greu ordinea.

O femeie spune că este a doua oară când încearcă să scape. Dimineață i-au luat-o alţii înainte, deși au văzut-o că este însoțită de un copil. Nu există prioritate.

Sam Kiley, corespondent CNN: „Scene ca acestea nu au mai fost văzute în Europa de la al Doilea Război Mondial, din secolul al XX-lea. Evacuarea în masă a civililor dintr-un oraș important a fost accelerată aici deoarece oamenii cred că acum, pe baza dovezilor pe care le-au văzut în altă parte în Ucraina, că civilii vor fi acum vizați în invazia lui Vladimir Putin.”

Înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați a anunțat că numărul celor au plecat din Ucraina a depășit astăzi 2 milioane.

Aproape 300.000 dintre ei au ajuns în România. Iar 82.000 au rămas aici pentru o vreme.

Tânăr refugiat împușcat, cu rănile infectate

În fuga lui spre țara noastră, un tânăr de 24 de ani din Kiev a fost rănit de gloanțele armatei ruse.

„Toată lumea era speriată. Fugea dintr-o parte în alta. Ne-au verificat soldații ucraineni, dar la 100 - 150 de metri, alți soldați au început să tragă în noi, la ieșirea din Kiev, la un kilometru și jumătate cineva a început să tragă în noi. Am fost atins de gloanțe, aici, în mână și în picior” povestește el momentele de groază.

Cinci zile i-au trebuit bărbatului rănit ca să ajungă în România. Drumul a fost o luptă continuă pentru supraviețuire. Rănile i s-au infectat și la un moment dat mașina i-a fost lovită de un obuz.

„Am plecat împreună cu patru prieteni, toți studenți la drept. La început am plecat cu o mașină, dar mașina a fost lovită de un proiectil și am abandonat-o și am ajuns într-un spital din Kiev, însă am plecat de acolo pentru că venea foarte multă lume. Am schimbat de 2-3 ori trenul și am ajuns în gara de aici.”

În Vama din Siret, principesa Margareta, președinte la Crucea Roșie Română, i-a lăudat pe voluntarii care îi ajută pe refugiați.

Într-un cort care i-a devenit casă, Maxim - un băiat 5 ani - nu mai vrea să doarmă cu frică.

Maxim, 5 ani: „Vreau să se termine războiul. Să fie liniște! Să dormim liniştiţi”



Marina, mama lui Maxim: „Am crezut că se mai liniștește, dar e mai rău și rău. Nu puteam sta că îmi era frică.”

Ruslana: „Prima dată mi-am luat jucăriile când am plecat. Când ne-am despărțit, tata a zis că se va întoarce degrabă înapoi la noi.”

Nina: „Toți copii vor acasă, că aici au crescut...”

11 copii ucraineni grav bolnavi - unii suferind de cancer, alții care au nevoie de dializă, au fost întâmpinaţi în vama din Siret de o echipă medicală din Israel. Copiii urmează să fie preluaţi de un avion privat și duși - pentru tratament - într-un centru de lângă Tel Aviv.

Între timp, autoritățile de la noi se pregătesc să primească noi refugiați. În Gara de Nord din București au fost amplasate șapte corturi unde vor fi cazați temporar cei care își vor continua călătoria. Iar în Pavilionul Central de la Romexpo se vor amplasa 2.000 de paturi, 1.500 de scaune și 200 de mese pentru străinii care fug de moarte.