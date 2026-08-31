Operatorii pot face cel mult o scumpire pe zi. În urma verificărilor, au fost deja date și amenzi.

Csaba Bekesi, președintele ANPC: „Din păcate, am găsit destul de multe stații de carburanți în țară, dar este în dinamică acest lucru, în care prețurile au fost majorate în ore diferite față de cele reglementate în lege, deci după ora 12:00. Un aspect mai complex este cel al analizei adaosului comercial. Stațiile de carburanți vor raporta direct, pe o perioadă de trei luni, adaosul comercial practicat de către fiecare stație de carburanți, iar noi vom compara acest adaos cu adaosul mediu pe 2025.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Președintele ANPC spune, așadar, că inspectorii au găsit mai multe stații care au majorat prețurile după ora 12:00, unele de mai multe ori în aceeași zi. În aceste cazuri, s-au dat amenzi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. Și ANPC, și Consiliul Concurenței verifică adaosurile comerciale. Pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, oficialii au descoperit 65 de situații în care valorile raportate pentru acest an apar mai mari decât nivelul de referință din 2025. Consiliul Concurenței, dar și ANPC spun că vor continua verificările cât timp se va aplica acest mecanism de acciză dinamică. De mâine, acciza la motorina standard scade cu 25%. Acum două săptămâni, reducerea era de 20%, dar acum Ministerul Finanțelor a calculat o reducere și mai mare, cum cotațiile internaționale și prețurile de la pompă au crescut. Asta înseamnă o scădere totală a accizei de 86 de bani per litru.”