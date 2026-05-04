„Salvamont România își arată profunda dezamăgire față de demersul început de către conducerea Societății Naționale de Cruce Roșie din România de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont, demers inițiat pe fondul unei istorii frumoase de aproape 50 de ani între cele două entități, în care nu a existat niciodată vreun litigiu, aruncând practic la lada de gunoi o colaborare îndelungată foarte bună și cu rezultate excepționale”, arată Salvamont România.

Potrivit sursei citate, în toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului „cruce roșie” în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală și solicitând renunțarea la actuala emblemă.

„În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema «triunghiul Salvamont» a fost concepută în anii ’60 și consacrată legal, împreună cu denumirea oficială «Salvamont», încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunilor de salvare în munți”, explică sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, sigla Salvamont reprezintă astăzi „un simbol cu puternic caracter de notorietate publică” și este „profund asociată activității de salvare montană” din România.

„Din acest motiv, ne este dificil să renunțăm la un element identitar construit și recunoscut de generații întregi de salvatori montani și turiști. Am arătat, de asemenea, că sigla Salvamont nu poate fi confundată cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, întrucât acestea au caracteristici grafice distincte: formă, structură, elemente vizuale și text descriptiv diferite. Analiza comparativă evidențiază clar faptul că fiecare emblemă poate fi identificată fără posibilitatea apariției unei stări de confuzie. Totodată, am precizat că marca SALVAMONT beneficiază de recunoaștere legală în temeiul Legii nr. 84/1998, emblema SALVAMONT este protejată, protecția legală fiindu-i acordată după verificarea eligibilității din perspectiva controlului de legalitate efectuat de specialiștii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, instituție care a examinat și aprobat toate procedurile de înregistrare de până acum, precum și în cea mai recentă, verificată inclusiv la nivel european și intrată în vigoare, pentru încă zece ani, începând din data de 10.12.2021 și orice contestație ar fi putut constitui motiv de refuz de înregistrare a acestei mărci”, explică instituția vizată.

Totodată, Salvamont România precizează că, în cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană folosesc în emblemele lor simboluri similare, „fără ca acestea să fie contestate” de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională.

„Din păcate, atât discuțiile telefonice, cât și cele două adrese oficiale transmise conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nu au condus la o soluție amiabilă, iar în cursul acestui an a fost înaintată în instanță cererea de anulare a siglei Salvamont, folosindu-se argumente pe care le considerăm nefondate și departe de realitate”, arată sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, Salvamont România este acuzată că ar utiliza sigla „în scopuri comerciale” și că „ar obține avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană”.

„Considerăm aceste afirmații profund nedrepte și lipsite de orice fundament, în condițiile în care Salvamont este un serviciu public de urgență, gratuit, aparținând administrațiilor publice locale și județene și integrat în Sistemul Național de Urgență”, afirmă Salvamont.

Reprezentanții instituției subliniază că utilizatorii siglei Salvamont „sunt angajați și voluntari care activează exclusiv în structuri publice”, având ca unic scop salvarea de vieți omenești.

„Peste 82% dintre salvatorii montani din România sunt voluntari care își dedică timpul și energia, alături de salvatorii profesioniști, în această misiune nobilă, în care suntem acuzați că folosim sigla Salvamont în scopuri comerciale, că obținem avantaje comerciale și că activitatea noastră de salvare generează profit (???), că încălcăm normele de ordine publică, că printr-o siglă concepută acum 60 de ani am încercat să profităm de capitalul de încredere de care se bucură astăzi Crucea Roșie, că suntem o sursă de pagube materiale și o sursă de alterare a adevărului, aducând atingere încrederii pe care publicul o acordă produselor și serviciilor oferite de Crucea Roșie”, afirmă reprezentanții Salvamont România.

Aceștia explică și că schimbarea siglei ar presupune „costuri și eforturi logistice uriașe”, în condițiile în care ar trebui înlocuite sau modificate peste 10.000 de echipamente de lucru, protecție și intervenție, individuale sau colective, inscripționate, utilizate de cei aproximativ 1.100 de salvatori montani din România, precum și inscripționările de pe autospeciale, baze de salvare și puncte de prim ajutor. Un asemenea proces ar necesita ani întregi și resurse financiare considerabile.

„În aceste condiții, Salvamont România va continua toate demersurile legale necesare pentru apărarea siglei sale oficiale, simbol reprezentativ al activității de salvare montană din România”, atrage atenția Salvamont România.

Salvamontiștii își exprimă, totodată, „speranța” că, „indiferent de rezultatul acestui proces - unic la nivel mondial în domeniul salvării montane - relațiile excelente construite de-a lungul deceniilor între structurile locale Salvamont și Crucea Roșie vor rămâne neafectate”.

„Este regretabil cum unul sau mai mulți vremelnici ocupanți ai unor posturi plătite poate chiar și din contribuțiile salvamontiștilor, fără să cunoască istoria și fără să încerce să descopere realitatea unei excelente colaborări între organizațiile județene de Salvamont și Cruce Roșie au considerat că la frumosul portofoliu de activități deținut trebuie să adauge și un proces cu Salvamont. Lor, începând de astăzi, le dedicăm bine-cunoscuta «postare de la ora 10» și o să vă prezentăm, deopotrivă, lucrurile frumoase realizate de către Salvamont și Crucea Roșie, de-a lungul zecilor de ani de bună colaborare, vom demonta toate acuzațiile mincinoase sau chiar dezonorante folosite în demersul înaintat în justiție și vom arăta și caracterul duplicitar al celor care au inițiat demers”, mai arată Salvamont România.

Salvamont România mai anunță că, începând de astăzi și până vineri, lansează către public un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle Salvamont.

„Noua propunere trebuie să păstreze elementele de identitate ale siglei actuale, dar să aibă un design care să nu mai deranjeze vizual și să creeze obiecții din partea conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România și pe care să o folosim în situația, puțin probabilă, în care vom pierde acest proces”, încheie sursa citată.