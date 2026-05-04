"RESPECT PENTRU PERFORMANŢĂ! Felicitări reprezentanţilor României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile! Patru echipe de tineri români sunt printre câştigătorii campionatului mondial de robotică «FIRST Tech Challenge» din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiţii de acest gen pentru elevi din lume", a scris, luni, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Ne-au reprezentat:

Echipa Velocity de la Liceul "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila - titlul mondial;

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" din Buzău - locul al II-lea;

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti - locul al III-lea;

Echipa AiCitizens de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" din Focşani - locul al IV-lea.

"De asemenea, duminică seara, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câştigă Campionatul Italiei. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune şi profesionalism. Hai România!", a mai transmis premierul.

Formaţia Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.