Confiscarea parțială a averii, măsură dispusă în cazul lui Cătălin Cherecheș. Nu poate justifica aproape 2,7 milioane de lei

O parte din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fot confiscată de instanțele judecătorești. Sunt 2,7 milioane de lei care nu pot fi justificați, au decis magistrații, în urma unor verificări ale ANI.

Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că instanțele au dispus confiscarea a aproape 5 milioane de lei de la doi foști oficiali, în urma unor procese privind averi nejustificate. Este vorba despre fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și despre Daniela Druguș, fost director general administrativ al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.

Potrivit comunicatului transmis luni de ANI, inspectorii de integritate au constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de cei doi în perioada exercitării funcțiilor publice. În total, suma stabilită ca nejustificată se ridică la 4.871.871,168 lei, transmite Agerpres.

Cătălin Cherecheș a ajuns până la Instanța Supremă

În cazul fostului edil al municipiului Baia Mare, instanța a stabilit o diferență nejustificată de 2.685.708,318 lei.

Agenția precizează că, încă din 2019, inspectorii de integritate au sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, după ce au constatat o diferență de peste 2,7 milioane de lei între veniturile lui Cherecheș și bunurile dobândite în perioada mandatului. Ulterior, Comisia a sesizat instanța, iar în 2021 Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea sumei.

Decizia a fost însă atacată, iar în 2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Cherecheș, a casat sentința și a retrimis dosarul la rejudecare.

„La data de 29 septembrie 2025, în rejudecare, după administrarea probei cu expertiză contabilă și întocmirea unui supliment la raportul de expertiză întocmit în cauză, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj și dispune confiscarea sumei de 2.685.708,318 lei”, precizează ANI. Decizia nu este însă definitivă.

Cazul Danielei Druguș

În ceea ce o privește pe Daniela Druguș, fost director general administrativ la UMF Iași, inspectorii ANI au constatat, încă din 2016, o diferență de 523.462 lei între veniturile și averea sa.

În urma verificărilor, Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași a stabilit că suma de 179.531 lei a fost dobândită nejustificat și a trimis cazul instanței. La 1 august 2024, CA Iași a constatat că întreaga sumă de 2.186.162,85 lei reprezintă o avere nejustificată și a dispus confiscarea ei, hotărârea fiind comunicată ANI pe 24 septembrie 2025.

Și în cazul ei, decizia poate fi atacată cu recurs.

