Confiscarea parțială a averii, măsură dispusă în cazul lui Cătălin Cherecheș. Nu poate justifica aproape 2,7 milioane de lei

Stiri actuale
29-09-2025 | 18:20
Catalin Chereches predare
Inquam Photos / Cornel Putan

O parte din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fot confiscată de instanțele judecătorești. Sunt 2,7 milioane de lei care nu pot fi justificați, au decis magistrații, în urma unor verificări ale ANI.

autor
Mihai Niculescu

Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că instanțele au dispus confiscarea a aproape 5 milioane de lei de la doi foști oficiali, în urma unor procese privind averi nejustificate. Este vorba despre fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și despre Daniela Druguș, fost director general administrativ al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.

Potrivit comunicatului transmis luni de ANI, inspectorii de integritate au constatat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate de cei doi în perioada exercitării funcțiilor publice. În total, suma stabilită ca nejustificată se ridică la 4.871.871,168 lei, transmite Agerpres.

Cătălin Cherecheș a ajuns până la Instanța Supremă

În cazul fostului edil al municipiului Baia Mare, instanța a stabilit o diferență nejustificată de 2.685.708,318 lei.

Agenția precizează că, încă din 2019, inspectorii de integritate au sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, după ce au constatat o diferență de peste 2,7 milioane de lei între veniturile lui Cherecheș și bunurile dobândite în perioada mandatului. Ulterior, Comisia a sesizat instanța, iar în 2021 Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea sumei.

Citește și
medalie chereches
Coruptul Cătălin Cherecheș, decorat de Episcopia Maramureșului. Medalia, ridicată de soție, condamnată și ea

Decizia a fost însă atacată, iar în 2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Cherecheș, a casat sentința și a retrimis dosarul la rejudecare.

„La data de 29 septembrie 2025, în rejudecare, după administrarea probei cu expertiză contabilă și întocmirea unui supliment la raportul de expertiză întocmit în cauză, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj și dispune confiscarea sumei de 2.685.708,318 lei”, precizează ANI. Decizia nu este însă definitivă.

Cazul Danielei Druguș

În ceea ce o privește pe Daniela Druguș, fost director general administrativ la UMF Iași, inspectorii ANI au constatat, încă din 2016, o diferență de 523.462 lei între veniturile și averea sa.

În urma verificărilor, Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași a stabilit că suma de 179.531 lei a fost dobândită nejustificat și a trimis cazul instanței. La 1 august 2024, CA Iași a constatat că întreaga sumă de 2.186.162,85 lei reprezintă o avere nejustificată și a dispus confiscarea ei, hotărârea fiind comunicată ANI pe 24 septembrie 2025.

Și în cazul ei, decizia poate fi atacată cu recurs.

Sursa: Agerpres

Etichete: avere, ani, cătălin cherecheș, confiscari,

Dată publicare: 29-09-2025 18:12

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Fostul edil din Baia Mare rămâne în arest, după ce judecătorii au respins recursul în casație. Hotărârea este definitivă
Stiri actuale
Fostul edil din Baia Mare rămâne în arest, după ce judecătorii au respins recursul în casație. Hotărârea este definitivă

Cherecheș Cătălin, fostul primar din Baia Mare, rămâne în închisoare pentru a-și executa pedeapsa primită. 

Coruptul Cătălin Cherecheș, decorat de Episcopia Maramureșului. Medalia, ridicată de soție, condamnată și ea
Stiri Sociale
Coruptul Cătălin Cherecheș, decorat de Episcopia Maramureșului. Medalia, ridicată de soție, condamnată și ea

Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, aflat în spatele gratiilor pentru luare de mită, a fost decorat, zilele trecute, de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.  

Soția lui Cătălin Cherecheș, trimisă în judecată. Ce spun procurorii
Stiri Justitie
Soția lui Cătălin Cherecheș, trimisă în judecată. Ce spun procurorii

Soția fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost trimisă în judecată pentru complicitate la dare de mită.

Curtea de Apel Cluj a respins, definitiv, contestaţia în anulare formulată de Cătălin Cherecheş
Stiri actuale
Curtea de Apel Cluj a respins, definitiv, contestaţia în anulare formulată de Cătălin Cherecheş

Curtea de Apel Cluj a respins, joi, contestaţia în anulare formulată de fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş, condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită. Decizia magistraţilor este definitivă.

Cătălin Cherecheș, ținut sub pază și supraveghere continuă la Aiud. Motivul pentru care se întâmplă asta
Stiri actuale
Cătălin Cherecheș, ținut sub pază și supraveghere continuă la Aiud. Motivul pentru care se întâmplă asta

Cătalin Cherecheș, fostul edil al orașului Baia Mare, a fost transferat de la Rahova la penitenciarul de maximă siguranță Aiud.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Septembrie 2025

49:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28