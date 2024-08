Conducerea SNSPA face apel către public să depună sesizări în cazul profesorului Marius Pieleanu, acuzat de hărțuire sexuală

„Pentru o investigație completă și corectă, invităm toate persoanele care consideră că domnul Pieleanu nu a respectat normele de etică și deontologia universitară să depună sesizări. Sesizările se transmit în scris sau online pe adresa Comisiei de Etică a SNSPA: [email protected] și se înregistrează la registratura SNSPA. Autoarei / autorului sesizării i se păstrează confidenţialitatea identităţii”, a transmis conducerea Facultății de Științe Politice într-o postare pe Facebook.

Recent, Marius Pieleanu a declarat că a întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA pentru a proteja instituția.

„Am întrerupt relațiile de muncă cu SNSPA. Am decis să elimin orice fel de discuție și ca să protejez instituția în care lucrez din 1997, am să răspund acestui limbaj ca personă fizică și ca să pot duce această luptă. Niciodată nu am condiționat pe cineva, vreo tânără sau vreun tânăr, e în afara logicii mele de viață”, a declarat Marius Pieleanu pentru Știrile ProTV.

O fostă studentă a povestit cum profesorul i-ar fi făcut avansuri și risca să nu intre în licență din cauza lui. I-ar fi mărturisit unei profesoare drama prin care trece, dar aceasta ar fi sfătuit-o să rezolve problema de una singură. Mesajul a fost un răspuns la postarea profesoarei - care a scris că nu știa de practicile profesorilor din facultate, făcând referire la cazul Bulai. În final, profesoara respectivă a șters cu totul postarea.

Pieleanu a respins orice acuzație privind eventuale abuzuri și gesturi cu tentă sexuală. „E adevărat că eu sunt mai puțin convențional, nu e niciun secret, dar asta nu înseamnă că nu sunt normativ. Depinde cum definiți adecvarea, inadecvarea, nu am ce să comentez (…) Acum că cineva spune despre mine că aveam împreună cu niște colegi de-ai mei un limbaj sau un comportament neadecvat, definiți conceputul, pentru că discuția e lungă. Definiți conjunctura, relația de apropiere.”

Marius Pieleanu este membru al Asociaţiei Sociologilor din România din 1990 și profesor de sociologie la SNSPA. El deține și Grupul AVANGARDE - companie care se ocupă cu realizarea sondajelor de opinie publică.

Numele sociologului apare și în două dosare de proxenetism instrumentate în 2010 și 2012 de DIICOT, unde Pieleanu a fost audiat ca martor. Reprezentanții SNSPA condamnă comportamentul și spun că nu au fost informați oficial că profesorul ar fi frecventat doua bordeluri, așa cum reiese din cele două dosare.

Marius Pieleanu, sociolog și profesor la SNSPA, a fost audiat de mai multe ori de procurorii și ofițerii DIICOT în doua dosare de prostituție. Între 2010 și 2012 numele său a fost legat de două investigații, iar Pieleanu a fost identificat printre clienții unor bordeluri din Capitală și a trebuit să dea declarații în calitate de martor. Și pe atunci era profesor universitar.

Marius Pieleanu, sociolog: „Am fost martor și am ieșit martor, calitatea de martor nu e una cu caracter penal în nicio țară cu o democrație consolidată, atât am să spun și nimic mai mult”.

Reporter: „Participarea la activități ilegale este conformă cu statutul dumneavoastră de profesor universitar?

Marius Pieleanu: „Nu mai am nimic de comentat, decât ceea ce v-am spus”.

În ce dosare apare numele lui Marius Pieleanu?

Surse din anchetă au confirmat pentru Știrile Pro TV că în rechizitoriu unuia dintre dosare Marius Pieleanu recunoștea că ar fi fost de mai multe ori în locurile unde se desfășurau activități de prostituție și că ar fi plătit de fiecare data între 1.000 și 2.000 de lei pentru serviciile oferite acolo.

În ancheta celor de la DIICOT, numele lui Marius Pieleanu, citat tot că martor, a apărut într-un context asemănător, doar că de aceasta data fetele er fi fost puse la dispoziție de soția lui Codruț Marta, Andreea Marta. condamnata în 2015 pentru proxenetism.

În România prostituția nu este legalizată, iar participarea la activități ilegale nu este în conformitate cu etica și ținută morala a unui cadru universitar, transmit reprezentanții Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA: „Un astfel de comportament este inacceptabil, vorbiți de activități ilegale, dar dincolo de asta noi suntem în plină analiză etică a unor profesori. Domnul Pieleanu probabil va face obiectul unei analize a Comisiei de Etică, iar această informație nu vă putea să nu fie luată în considerare și este una cât se poate de gravă. Așteptările etice de la un profesor universitar sunt să se comporte ireproșabil atât în viață publica cât și în cea privată. La facultate nicio astfel de informație nu a parvenit nici oficial și nici neoficial. Este regretabil că s-a întâmplat, însă poliția nu a simțit nevoia să ne anunțe”.

Victimele hărțuirii sexuale vor putea depune plângeri fără a-și dezvălui identitatea

Legislația pentru protecția victimelor hărțuirii sexuale urmează să fie schimbată, a anunțat Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern. Astfel, victimele vor putea depune sesizări online, în mod anonim.

„Alt subiect cu care eram datori în faţa opiniei publice este modificarea legislaţiei pentru protejarea victimelor hărţuirii sexuale. Principala modificare este că victimele acestor agresiuni pot depune şi sesizări anonime”, a anunţat, miercuri, în debutul şedinţei de Guvern, premierul Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, pentru ca sesizarea să poate fi examinată şi soluţionată, trebuie să conţină indicii referitoare la fapte de hărţuire pe criteriul de sex sau hărţuire morală.

„Venim şi cu norme ce permit universităţilor şi altor instituţii, inclusiv unităţilor de învăţământ preuniversitar să ia măsuri de descurajare a acestui fenomen”, a mai transmis premierul.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat, în 1 august, în şedinţa de Guvern, că se discută despre modificarea legislaţiei, astfel încât toate sesizările privind încălcarea deontologiei universitare să fie analizate rapid, indiferent dacă acestea sunt făcute formal sau anonim.

„Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, spre exemplu hărţuirea, vor fi transmise direct la procurori şi la Poliţie”, anunţa ministrul.

