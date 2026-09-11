Explozia din Rahova. Primăria Capitalei a anunțat când vor putea intra oamenii să-și recupereze bunurile

Stiri Sociale
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Bloc rahova
Inquam Photos / Octav Ganea

Primăria Capitalei a anunțat finalizarea evaluării tuturor apartamentelor din blocul din Rahova distrus de explozie, iar în scurt timp încep lucrările de consolidare. Abia după aceea oamenii vor putea intra în apartamente pentru recuperarea bunurilor. 

autor
Cristian Anton

Primăria Bucureşti anunţă că s-a finalizat evaluarea tuturor apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozie, iar raportul a fost predat dirigintelui de şantier.

După clarificarea unor aspecte, acesta va fi validat şi vor începe lucrările de punere în siguranţă.

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti precizează, răspunzând unui comentariu, că scara afectată de explozie va fi pusă în siguranţă doar pentru ca oamenii să intre să-şi recupereze bunurile.

”Nu a fost vorba de consolidat”, au precizat oficialii instituţiei. 

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Au fost evaluate apartamentele din cinci scări din proximitatea imobilului afectat de explozie:

Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);

Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);

Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);

Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

”Aşa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri şi au făcut măsurători cu un aparat numit «deformetru»”, anunţă, vineri, Primăria Bucureşti.

Instituţia precizează că a rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de şantier.

”A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marţi, 15 septembrie.

După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va putea relua organizarea de şantier şi va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranţă a blocului”, a mai transmis instituţia citată.

Istoricul tragediei din Rahova

În 23 iulie, Primăria Bucureşti prezinta un istoric detaliat al acţiunilor întreprinse după explozia din cartierul Rahova.

17 octombrie 2025 - Are loc explozia.

PMB şi DGASMB intervin pentru sprijinirea locatarilor;

Organizăm un punct de comandă la Liceul "Dimitrie Bolintineanu";

Persoanele evacuate le oferim hrană, apă şi sprijin de urgenţă;

În jurul blocului Poliţia instituie un perimetru de siguranţă, iar accesul în clădire este interzis;

Identificăm nouă hoteluri şi suportăm integral cazarea;

Punem la dispoziţie numărul de telefon 021.9524 pentru cazare şi asistenţă;

Lansăm un apel pentru donaţii, în parteneriat cu World Vision România.

Consilierii generali aprobă 2,9 milioane de lei pentru hoteluri, chirii şi alte măsuri de sprijin.

18 octombrie 2025

Continuăm relocarea şi sprijinul acordat familiilor afectate;

Aproape 300 de persoane sunt evaluate, iar 62 sunt cazate în hoteluri;

Ne întâlnim cu locatarii, în cadrul căreia le prezentăm concluziile preliminare privind starea blocului.

19 octombrie 2025

Mergem mai departe cu acţiunile de sprijin pentru locatari;

Ridicăm maşinile avariate pentru eliberarea perimetrului.

20 octombrie 2025

Mutăm primele patru familii din hoteluri în apartamente.

23 octombrie 2025

Ne întâlnim din nou cu proprietarii pentru discutarea soluţiilor de locuire şi a paşilor necesari pentru reconstrucţie.

24 octombrie 2025

Are loc o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cadrul căreia sunt aprobate noi măsuri de sprijin pentru locatarii afectaţi de explozie.

Consilierii generali aprobă încă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de sprijin şi protocolul dintre PMB şi Habitat for Humanity România;

Suplimentăm fondul de rezervă şi alocăm fondurile necesare pentru punerea în siguranţă a imobilului şi executarea lucrărilor urgente;

Demarăm programul de relocare în apartamente închiriate, iar chiria o suportăm integral. Până acum, PMB a plătit pentru chiria celor 43 de familii evacuate 115.000 de euro.

Apartamentele şi le-au ales unde au dorit de pe piaţa liberă.

3 noiembrie - 17 decembrie 2025

Demarăm două proceduri de achiziţie pentru punerea în siguranţă a blocului. Nu s-a prezentat niciun constructor.

10 decembrie 2025 - 6 februarie 2026

Pentru a putea începe lucrările de punere în siguranţă am avut nevoie de mandatare din partea tuturor proprietarilor.

Ultimul proprietar a semnat acordul pe 6 februarie.

13 februarie

Iniţiem cea de-a treia procedură de achiziţie pentru lucrările de punere în siguranţă a imobilului. S-a prezentat un singur constructor.

4 martie

Primăria Sectorului 5 eliberează autorizaţia de construire.

5 mai

Bugetul PMB este aprobat şi include fondurile necesare pentru lucrările de punere în siguranţă.

15 mai

Semnăm contractul de execuţie a lucrărilor de punere în siguranţă cu firma Apolodor.

19 mai

Primarul General Ciprian Ciucu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Adrian Ţârlea, proiectanţi şi ingineri de la Apolodor şi reprezentanţi ai ISU se întâlnesc cu locatarii.

Le explică, pas cu pas, ce urmează, cât vor dura lucrările şi când vor putea intra în bloc pentru a-şi recupera bunurile.

8-9 iunie

Expertul judiciar solicită efectuarea unor săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă.

În această perioadă, proiectantul nu are acces pe şantier pentru continuarea proiectării.

16 iunie - 17 iulie

Distrigaz înlocuieşte o conductă de gaze în perimetrul străzii Vicina;

Sunt demarate procedurile pentru asigurarea dirigenţiei de şantier şi pentru obţinerea documentelor necesare branşării la apă şi energie electrică;

Sunt realizate branşamentele pentru organizarea de şantier (apă şi energie electrică), solicitate de constructor.

17 iulie

Este predat amplasamentul către constructor.

22 iulie

O echipă a constructorului merge din nou pe teren. Filmează cu drona. Imaginile sunt necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranţă a blocului.

De asemenea, instituţia anunţa că urmează ordinul de începere a lucrărilor.

Explozia a avut loc în dimineaţa zilei de 17 octombrie 2025, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei. Trei persoane şi-au pierdut atunci viaţa.

La aproape nouă luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat

Sursa: News.ro

Etichete: explozie bloc, rahova, consolidare,

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