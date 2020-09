O femeie din Bacău a fost concediată pentru că a intrat în carantină la cererea DSP după ce fiica ei a fost confirmată cu Covid-19. ITM a declanșat o anchetă.

O băcăuancă l-a reclamat la ITM pe angajatorul său, care a concediat-o pentru că a intrat în carantină la domiciliu, la solicitarea DSP, după ce fiica ei a fost confirmată cu Covid-19, scrie Ziarul de Bacău.

Femeia spune că a avut un șoc când s-a prezentat la muncă după încheierea perioadei de carantină și a aflat că a fost concediată. ”Am fost dată afară ca un câine”, a declarat băcăuanca pentru sursa citată.

În schimb, patronul firmei spune că angajata se afla în perioada de probă, deci contractul putea fi încheiat unilateral, aspect contrazis însă de ITM Bacău.

„Imediat ce am aflat de rezultatul pozitiv al fiicei mele, am sunat la DSP care mi-a spus că trebuie să mă carantinez întrucât locuiesc împreună cu ea, ceea ce am și făcut, m-am izolat alături de soțul meu. Am anunțat angajatorul că în perioada 13-26 august nu voi putea merge la serviciu fiind în izolare, urmând ca după aceste zile să iau de la medicul de familie un certificat doveditor. Pe 27 august m-am prezentat la serviciu, ca să aflu că al meu contract de muncă a fost încheiat în data de 18 august, pe motiv că am lipsit. A fost un șoc mai ales că abia mă angajasem. M-au dat afară ca pe un câine”, a povestit femeia.

Ce spun ITM și Casa de Asigurări de Sănătate

Potrivit Codului Muncii, „pe perioada concediului medical, contractul individual de muncă nu poate fi încetat chiar dacă persoana în cauză este în perioada de probă. Abia după ce se încheie concediul medical, angajatorul poate înceta contractul conform art.31 alin.3, fără preaviz”, a explicat Dan Buftea, purtător de cuvânt al ITM Bacău.

Pe de altă parte, la acest moment, potrivit normelor în vigoare, medicii de familie pot elibera concedii medicale cod 07, adică pentru izolare/carantină, într-un termen de maximum 30 de zile de la încheierea perioadei.

„Nu se poate identifica nici o culpă a medicului de familie, întrucât legislația permite acordarea concediului până în 30 de zile de la ziua următoare finalizării perioadei de carantină care a fost de regulă de 14 zile”, a precizat Dan Stoica, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Bacău.

În acest context, este de așteptat ca angajatorul să fie sancționat.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, persoana în cauză are dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru a-și căuta dreptatea.