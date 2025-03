Comerțul online a prins avânt în România, și nu numai cel din China. Vând la noi și magazine din Germania

Potrivit datelor oficiale, în top sunt articolele vestimentare, livrările de la restaurante și cosmeticele.

Creşte numărul românilor care preferă cumpărăturile online, mai ales că unele colete ajung să fie livrate de pe-o zi pe alta. Potrivit datelor de la Statistică, în 2024, față de 2023, s-au înregistrat creșteri la aproape toate categoriile de produse.

O creștere de peste cinci puncte procentuale au avut și cosmeticele. Totuși, spun doamnele, nu toate produsele de înfrumusețare se pot cumpăra din fața laptopului.

Doamnă: „Make up - spre exemplu astăzi am spart 2.000 de lei, să nu mă vadă soțul... Make-ul nu prea se cumpără online. Să testezi tu fondul de tău sau pe vezi pe PH ul tău Vă spun ce am comandat eu online, este un glosss pe care l-am comandat online pentru că nu găseam nuanța în magazin.”

În topul vânzărilor online, intră și articolele sportive, jucăriile pentru copii, medicamentele, electronicele, cum sunt televizoarele, şi detergenții.

Multe produse, spun specialiștii, sunt cumpărate de la magazine străine, intrate recent pe piața din România. Anul trecut, valoarea acestor comenzi a trecut de 1,4 miliarde de euro.

Cristian Pelivan, Asociația Română a Magazinelor Online: „România este cea mai mare piață de e-commerce din regiune, este o piață atractivă și vedem tot mai multe magazine din străinătate că intră pe piața din România, fie că vorbim de magazine din Asia sau magazine din Polonia, Cehia, Germania.”

Românul se uită întotdeauna la preț

Se întâmplă asta pentru că prețurile practicate de unele site sunt mult mai mici, comparativ cu ce găsim în magazinele tradiționale, au reclame agresive și reduceri generoase.

Cristian Birta, specialist marketing: „Să nu uităm că în 2024 am avut intrarea în România a doi mastodonți pe partea de fashion, pe zona de cârpăreală - asta a dereglat foarte serios, în sensul că au afectat multe magazine romaneşti. Eu știu că există varianta asta cu românul care se uită la calitate și analizează. Nu se uită românul la nicio calitate, se uită la ban - dacă reușești să dai la preț bun vinzi, dacă nu zice - frumoase produse ai, dar cumpăr de la alții care dau mai ieftin. Aici intrăm într-o discuție de ce înseamnă protecția comercială.”

Comisia Europeană a demarat o anchetă și investighează mai multe site-uri străine, în special din China.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: