Coloane de mașini care se întind pe kilometri între București și Brașov. Care este recomandarea polițiștilor

30-12-2025 | 13:29
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri.

Sabrina Saghin

Poliţia recomandă le rute alternative şoferilor care nu vor să piardă timpul aşteptând în trafic.

„Pe DN 1 – E60, în judeţul Prahova, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Braşov, ca urmare a intensificării deplasărilor specifice sfârşitului de an. Condiţiile meteo sunt stabile, carosabilul este uscat, iar temperaturile se menţin negative. Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfăşoară cu dificultate către Braşov, fiind formată o coloană de aproximativ 1,5 kilometri. În zona sensului giratoriu Lukoil, traficul rămâne intens pe acelaşi sens, însă fără formarea unei coloane. În oraşul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a format o coloană de aproximativ 8 kilometri”, anunţă, marţi, oficialii Poliţiei judeţului Prahova.

În staţiunea Sinaia, circulaţia se desfăşoară normal pe ambele sensuri, în timp ce în Buşteni DN 1 este aglomerat, pe raza oraşului formându-se o coloană de aproximativ trei kilometri pe sensul de mers către Braşov.

Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia pentru a asigura fluenţa traficului şi pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.

Poliţiştii recomandă şoferilor care merg către munte dinspre Bucureşti şi care vor să evite zonele aglomerate de pe DN 1 să aleagă, în funcţie de destinaţie, rutele alternative DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov şi DN 72 Ploieşti – Târgovişte, cu continuare spre Braşov pe DN 71 şi DN 73. Pentru traficul local, rutele judeţene adiacente pot contribui la evitarea sectoarelor unde se circulă în coloană, precizează Poliţia.

30-12-2025 13:29

