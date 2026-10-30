Mulți, dintre cei care au supraviețuit focului devastator au avut nevoiede ani de recuperare. Cei care și-au pierdut copiii, frații,.. părinții și prietenii în noaptea neagră de la Colectiv își duc zilele cu o suferință imposibil de vindecat.

Mulți au mers vineri la Colectiv ca să-și amintească de cei care nu mai sunt printre noi. Și se întreabă câte vieți se vor mai stinge până când România va fi pregătită să le salveze. Nu există nici acum un centru de mari arși funcțional.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Liliana Ștefan trăiește cu o durere misturitoare în suflet. S-au scurs 11 de ani de când și-a pierdut băiatul în tragedia de la Colectiv. Andrei avea 15 ani și învăța la unul dintre cele mai bune licee din București, Tudor Vianu. Adolescentul a murit pe asfalt în fata clubului cuprins de flacările ucigașe.

Mama: „Eram cu el în telefon, l-am rugat, i-am zis să facă tot posibilul să iasă de acolo și a zis nu pot, nu pot, și într-un final s-a întrerupt. Am am stat în fața clubului, mi s-a părut o veșnicie până l-au scos de acolo. Au încercat să-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic”.

Focul de la Colectiv a luat 65 de vieți. 27 au murit pe loc, ceilalți în spitalele din țară și străinătate din cauza complicațiilor și a infecțiilor intraspitalicești. În urma lor au rămas familii îndurerate, care la 11 ani distanță vorbesc despre aceeași neputință în sistemul de sănătate care nu poate să îi trateze pe pacienții cu arsuri grave.

Eugen Iancu: „Pentru arși, momentan nimic..după 11 ani să nu ai un centru de arși făcut mi se pare incredibil. E probabil principala mea nemulțumire. Nu pot să-mi imaginez că avem niște politicieni care nu sunt capabili să construiască''

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au depus coroane de flori și au păstrat un moment de reculegere la altarul din fața clubului Colectiv.

În 11 ani Guvernele s-au tot schimbat, iar promisiunile că vom avea spitale pentru marii arși s-au repetat. Dar niciunul nu funcționează. Început în 2023, cel din Timișoara este complet ridicat, însă tot nu poate primi pacienți.

Dorel Săndesc, manager Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Pius Brânzeu" Timișoara: „Pe lânga clădire, desigur, un obiectiv important este dotarea cu echipamente, mobilier și tot ceea ce este necesar pentru funcționarea unui asemenea complex. Aici au fost unele probleme, în sensul în care nu s-a identificat sursa de finanțare pentru echipamente în contextul crizei financiare, s-a găsit o soluție prin ministerul fondurilor europene”.

În centrul din Târgu Mureș, spune ministrul Sănătății, sunt instalate echipamentele medicale. Iar la Grigore Alexandrescu, unde va fi un spital dedicat copiilor, se fac lucrările în interior.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Până la operaționalizare există o perioadă importantă: cea de testare funcțională, de sterilizare, avizare. Mă aștept ca undeva la începutul anului viitor să putem primi pacienți și la Timișoara și la Târgu Mureș''

Luca Niculescu, prim-ministrul României: „Bucureștiul are nevoie în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave. Domnule ministrul al ănătății aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru''

Acum în capitală sunt doar 8 paturi pentru pacienții cu arsuri grave, 3 la spitalul Bagdasar Arseni și 5 la Spitalul de Arși.

Corespondent Pro TV: „Centrul de mari arși de aici de la Floreasca, a fost închis după ce controalele au scos la iveală nereguli grave privind igiena, prevenirea infecțiilor și autorizarea centrului. La 1 an și 2 luni distanța lucrările de renovare sunt departe de a fi încheiate. Practic vorbim de 6 paturi pentru marii arși care nu pot fi folosite"

În țară mai sunt 5 paturi la Timișoara și 5 la Iași. Aproape permanent sunt ocupate.

Corespondent Pro TV: „Aici, în fața Clubului Colectiv din Capitală, atmosfera este una copleșitoare, încărcată de durere, lacrimi, emoții și amintiri care nu se vor șterge niciodată. Au venit, de-a lungul zilei, într-adevăr, sute de oameni, iar acum sunt zeci de persoane aici. Au venit să aducă un omagiu celor care au pierit în incendiul de la Colectiv. Sunt familii ale victimelor, prieteni sau pur și simplu oameni impresionați de această tragedie. Fiecare floare așezată aici spune o poveste, iar fiecare lumânare aprinsă poartă cu ea o rugăciune. Toți oamenii care sunt aici sunt dovada vie că cei 65 de tineri care au plecat mult prea devreme dintre noi nu vor fi uitați niciodată. În urmă cu aproape două săptămâni, a avut loc o explozie în județul Vrancea, iar atunci un pacient avea nevoie să fie transferat într-un astfel de pat, unde să primească îngrijirile necesare pentru arsurile grave pe care le avea. Nu era însă niciun pat disponibil. Din informațiile pe care le-am primit atunci de la Ministerul Sănătății, erau 10 pacienți care aveau nevoie de îngrijiri într-un centru de arși sau într-un pat dedicat pacienților cu arsuri grave, dar acest lucru nu era posibil. Bucureștiul, capitala țării, nu are în acest moment niciun centru dedicat pacienților cu arsuri grave, ci doar opt paturi pentru astfel de îngrijiri. Au trecut 11 ani de la această tragedie și nu avem în toată țara nici măcar un centru funcțional. Nu puține au fost situațiile în care pacienții români cu arsuri grave au fost transferați în spitale din străinătate pentru a primi îngrijirile necesare”.