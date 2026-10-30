Actul normativ include şi alocarea de fonduri pentru organizarea unei mese tradiţionale, în cadrul unei recepţii pentru aproximativ 1.000 de persoane, relansând astfel un proiect care fusese retras anterior de pe ordinea de zi de fostul premier Ilie Bolojan, într-un context marcat de acuzaţii reciproce între fostul executiv şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), transmite news.ro.

Conform deciziei adoptate, activităţile de promovare a candidaturii României vor fi desfăşurate de o delegaţie a ANCOM, configurată astfel încât să asigure o promovare adecvată. Din această delegaţie pot face parte şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, inclusiv ai Parlamentului României. Demersurile vizează Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26), programată să se desfăşoare la Doha, în statul Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

Într-un comunicat de presă, Executivul a detaliat aspectele financiare ale deciziei: „De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) este cea mai veche agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), fiind înfiinţată în anul 1865. În prezent, organizaţia reuneşte 194 de state membre şi peste 1.000 de reprezentanţi ai sectorului privat şi ai mediului academic.

Război intre foștii și actualii demnitari

Adoptarea acestei hotărâri vine după ce, la finalul săptămânii trecute, vicepreşedintele ANCOM, Pavel Popescu, l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan (liderul PNL, partid din care Popescu a făcut parte la rândul său, n.r.) că a sabotat „cu bună ştiinţă” eforturile diplomatice enorme desfăşurate în ultimul an.

Popescu a spus că Bolojan a retras în ultimul moment proiectul de hotărâre de guvern din ultima şedinţă pe care a condus-o, prezentând o „realitate falsă”. Potrivit vicepreşedintelui ANCOM, această decizie a reflectat incapacitatea fostului premier de a înţelege importanţa deţinerii unei astfel de poziţii de către România, fiind acompaniată de o „ură viscerală pentru autorităţile de reglementare” şi de superficialitatea cu care el şi „consilierii săi amatori” ar fi citit proiectul.

În replică, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a reacţionat dur, afirmând că Pavel Popescu de la ANCOM „minte cum respiră”. Aceasta a sugerat că reacţia oficialului ANCOM a fost generată de supărarea că, în ultima şedinţă condusă de Ilie Bolojan, nu s-a aprobat finanţarea pentru candidatura sa la Consiliul UIT, în timp ce s-ar fi aprobat bani pentru candidatura lui Dacian Cioloş la Organizaţia Internaţională a Francofoniei.

Totuşi, Dogioiu a precizat că finanţarea pentru participarea României la Summitul Francofoniei fusese adoptată încă din 11 septembrie, şi nu în ultima şedinţă de guvern. Ea l-a acuzat pe Pavel Popescu că dorea, de fapt, finanţare pentru o „chermeză cu o mie de persoane, program artistic şi cadouri de protocol”.