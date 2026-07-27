Avertizarea vizează judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, relatează News.ro.

Fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.

Institutul Naţional de Hidrologie a emis o atenţionare hidrologică Cod galben, valabilă în intervalul 27 iulie, ora 10:00 – 28 iulie, ora 08:00.

„Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie”, precizează sursa citată.

Avertisment pentru populaţie

Potrivit hidrologilor, atenţionarea vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, cu menţiunea că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să evite deplasarea în apropierea cursurilor de apă, traversarea râurilor prin vaduri sau prin zone inundate şi să nu staţioneze pe poduri ori în apropierea malurilor şi a versanţilor instabili.

„Este important ca cetăţenii să urmărească permanent comunicările oficiale şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de intensitatea şi evoluţia fenomenelor”, mai arată specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.