Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

13-12-2025 | 08:02
Ceata
Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Potrivit ANM, până la ora 10:00 este Cod galben de ceaţă în:

Zona continentală a judeţului Constanta, respectiv zona localităţilor: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Judeţul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Judeţul Tulcea: Casimcea;

”Se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”, anunţă ANM.

Până la ora 09.00, este ceaţă în următoarele zone:

Judeţul Braşov: Făgăraş, Şinca, Recea, Mândra, Voila, Şercaia, Viştea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş;

Judeţul Sibiu: Porumbacu de Jos, Arpaşu de Jos, Cârţişoara, Cârţa, Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa;

Judeţul Ialomiţa

Judeţul Teleorman

Judeţul Dâmboviţa: Găeşti, Titu, Potlogi, Corneşti, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petreşti, Cojasca, Lunguleţu, Mătăsaru, Ciocăneşti, Odobeşti, Tărtăşeşti, Braniştea, Ulieşti, Mogoşani, Conţeşti, Vişina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Produleşti, Costeştii din Vale, Crângurile, Gura Foii, Butimanu, Slobozia Moară, Cornăţelu, Bilciureşti;

Judeţul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Băleşti, Plopşoru, Ţânţăreni, Ţicleni, Drăguţeşti, Scoarţa, Turburea, Aninoasa, Cruşet, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Vladimir, Dăneşti, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Bolboşi, Stoina, Logreşti, Stejari, Dănciuleşti, Albeni, Brăneşti, Săuleşti, Drăgoteşti, Licurici, Căpreni, Teleşti, Ioneşti, Berleşti, Bălăneşti, Jupâneşti, Câlnic, Hurezani, Bărbăteşti;

Judeţul Olt: Slatina, Balş, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Fărcaşele, Iancu Jianu, Mărunţei, Curtişoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Coloneşti, Dobrosloveni, Strejeşti, Pleşoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobiceşti, Schitu, Tufeni, Pârşcoveni, Şerbăneşti, Morunglav, Cârlogani, Vitomireşti, Vulpeni, Vâlcele, Vultureşti, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieţi, Bărăşti, Voineasa, Găvăneşti, Cezieni, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpeţeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgeţelu, Şopârliţa, Milcov, Leleasca, Optaşi-Măgura, Dobreţu, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătuleşti, Oporelu, Sâmbureşti, Topana, Baldovineşti, Văleni;

Judeţul Dolj: Filiaşi, Brădeşti, Melineşti, Şimnicu de Sus, Goieşti, Murgaşi, Bulzeşti, Fărcaş, Mischii, Tălpaş;

Judeţul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Băbeni, Bălceşti, Mihăeşti, Frânceşti, Prundeni, Budeşti, Fârtăţeşti, Stoileşti, Ioneşti, Tomşani, Şuşani, Galicea, Stoeneşti, Cernişoara, Orleşti, Nicolae Bălcescu, Lungeşti, Ştefăneşti, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roşiile, Păuseşti-Măglaşi, Valea Mare, Bujoreni, Popeşti, Păuşeşti, Zătreni, Tetoiu, Oteşani, Grădiştea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olăneşti, Buneşti, Goleşti, Suteşti, Şirineasa, Laloşu, Livezi, Scundu, Dăeşti, Sineşti, Lădeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, Măciuca, Roeşti, Drăgoeşti, Pesceana, Vlădeşti, Diculeşti, Creţeni, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Voiceşti, Stăneşti, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăşti;

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la nivelul ţării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitaţii, în condiţii de ceaţă cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri”, a transmis Centrul Infotrafic.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricţii de circulaţie pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale.

Şi pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti), traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil parţial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 metri.

”Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante! Pietonilor le recomandăm să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopţii, în condiţii de vizibilitate redusă”, recomandă poliţiştii.

Sursa: News.ro

