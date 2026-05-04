Imaginile ajung în timp real la poliția locală, iar sistemul va fi folosit inclusiv la marile festivaluri. Din aer vor putea fi identificate, de asemenea, construcțiile fără autorizație și depozitele ilegale de deșeuri.

Supranumită „ochiul inteligent al orașului”, drona care va opera deasupra Clujului va furniza imagini live către centrul de comandă al poliției locale. La fie care zbor, poate acoperi până la 50 de kilometri.

De la o altitudine de până la 7 mii de metri, sistemul permite monitorizarea detaliată a mișcărilor de la sol.

Corespodent ȘtirileProTV: Drona are o autonomie de aproape o oră și este dotată cu senzori care îi va permite sa survoleze și pe timp de noapte, mai ales în zonele în care autoritățile au informații că se încalcă legea.

Rezistă la condiții meteo extreme

Florin Șandor, reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: Are senzor cu infraroșu, poate detecta temperatura corporală. Este necesar în primul rând pentru a depista persoane care comit anumite infracțiuni sau persoane dispărute sau căutate. O altă caracteristică principală este posibilitatea de a urmări o anumită țintă prin fixarea unui focar laser, de exemplu o mașină care a comis o infracțiune sau contravenție se fixează punctul laser pe numărul de înmatriculare și drona urmărește în timp real auto mobilul până în momentul în care colegii intervin.

Mircea Bonțidean, șeful Poliției Locale Cluj-Napoca: În cazul în care s-ar întâmpla o astfel de situație, putem să transmitem poliției.

Cu o carcasă construită să reziste în condiții meteo dificile, drona funcționează fără probleme în ploaie, zăpadă și praf, la temperaturi între minus 20 de grade Celsius și 50 de grade Celsius.

Sistemul va fi utilizat și pentru identificarea celor care depozitează ilegal deșeuri dar și la gestionarea mulțimilor la festivalurile programate în această vară.

Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca: Putem să vedem masele de oameni în ce direcții se mișcă, dacă este nevoie de intervenție.

În cazuri extreme, drona poate transporta până la 6 kilograme de medicamente sau provizii în zone greu accesibile.