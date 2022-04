Tigrii s-au întors în junglă! Cum au reacționat după o noapte la vilă

Duminică seară, Tigrii au câștigat jocul de recompensă și au avut parte de o noapte într-o vilă, acolo unde au putut să doarmă în pat și să facă duș.

Dimineață, după ce s-au trezit, toți concurenții din echipa Tigrilor au avut reacții pozitive.

„A fost de neuitat, a fost o seară unică pentru Survivor. Ne-am simțit ca și cum am fost într-o mini-vacanță” – Alexandru Nedelcu

„A fost o experiență foarte frumoasă, deși ne-am bucurat doar o noapte. Experiența aceasta n-o s-o mai avem niciodată. Și faptul că am împărțit o vilă cu acești colegi... adică mi se pare wow” – Ionuț Popa

„A fost cel mai bun somn de când am intrat în competiție” – Oana Ciocan

Ce au făcut Tigrii imediat după ce au ajuns înapoi în junglă puteți vedea în clipul video de mai jos: