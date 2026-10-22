Nou termen pentru Autostrada Transilvania. CNAIR vrea să inaugureze 155 de km continui pe A3 până la sfârșitul anului

Potrivit șefului CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 95% pe două dintre sectoarele verificate.

Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a vizitat șantierele viaductelor Topa Mică și Nădășelu, secțiunea Nădășelu – Zimbor și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș.

La viaductele Topa Mică și Nădășelu, asocierea turco-română Özaltin – Ilgaz – Visio Construct lucrează la hidroizolație, structura rutieră și montarea parapetelor. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 87,80%.

Pe secțiunea Nădășelu – Zimbor, cu o lungime de 30,6 kilometri, constructorul UMB Spedition se ocupă de ultimele finisaje, inclusiv montarea parapetelor direcționale, a indicatoarelor și a bordurilor în zonele de parcare. Stadiul fizic raportat este de 99,30%.

Pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri, constructorul Construcții Erbașu montează parapete. Terasamentele sunt finalizate, iar stratul de uzură și marcajele rutiere vor fi executate imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru. Stadiul fizic al lucrărilor este de 95,39%.

155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș

Potrivit șefului CNAIR, obiectivul este deschiderea circulației pe toate aceste sectoare până la sfârșitul anului. Acest lucru ar permite circulația pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, precum și pe alți 26 de kilometri spre Borș.

Termenul depinde însă de condițiile meteorologice și de verificările finale. Ploaia împiedică, în această perioadă, executarea unor lucrări precum așternerea stratului de uzură și aplicarea marcajelor rutiere, în timp ce montarea parapetelor continuă pe șantiere.