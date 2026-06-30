Marți, în cadrul ședinței CJ Buzău, Marcel Ciolacu a atras atenția asupra scăderii drastice a consumului, pe care o consideră principala problemă economică a țării.

Scenariul va deveni posibil în cazul unei crize politice prelungite, consideră Ciolacu, citat de Agerpres.

„România nu va intra niciodată în «junk»”, a spus Ciolacu, dar a admis că „există această posibilitate în cazul unei crize politice prelungite”, adăugând că ne aflăm deja într-o astfel de situație. Fostul premier a subliniat că adevărata problemă a României nu este deficitul bugetar, ci deficitul comercial, care ar fi trebuit să fie o prioritate pentru actualul Cabinet.

Consumul, în scădere de opt luni consecutiv

„Noi nu avem consum, a scăzut, cred că este a opta lună consecutivă când scade consumul în România”, a afirmat Ciolacu, comparând situația cu cea din Italia sau Spania, unde milioanele de turiști generează consum masiv. „Noi, românii, trebuie să consumăm noi. Nu am avut capacitatea în acești 35 de ani”, a spus el.

Măsuri greșite și proiecte PNRR blocate

Ciolacu a criticat abordarea Guvernului din ultimul an, pe care a numit-o „greșită”. „Cumva ți-ai tăiat singur craca. N-ai mai avut nici venituri”, a spus el, referindu-se la măsurile de austeritate care au redus consumul și au afectat mediul de afaceri.

Fostul premier a semnalat că plățile din PNRR sunt blocate, în condițiile în care programul se termină pe 31 august. „Am făcut o analiză la proiectele PNRR pe care le-au avut în județ primarii. Toate sunt finalizate, dar toți cei care au finalizat aceste proiecte se plâng că nu și-au primit bani”, a declarat el.

Ciolacu a subliniat că România are nevoie de o reformă structurală pentru a ieși din blocajul economic. „Nu cred că România va intra în «junk». S-a întâmplat în Grecia, după cum bine știm, în alt context, dar nu avem un context favorabil”, a conchis el.