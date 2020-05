Cine sunt cele 8 muncitoare românce duse în Italia cu avionul privat. Angajator: "Aveam nevoie de ele"

Un producător de vin din nordul Italiei a închiriat un avion privat pentru a trasporta opt muncitoare din România care să-l ajute la cules de struguri.

Martin Foradori Hofstätter, proprietarul unei podgorii din localitatea Termeno sulla Strada del Vino sau Tramin an der Weinstraße (în germană), de la poalele munților Alpi, la granița cu Austria, este renumit pentru soiurile sale de vinuri distribuite în lume, respectiv pentru un Pinot Noir și Gewürztraminer.

Martin Foradori Hofstätter lucrează cu grupul de românce de mai mulți ani, însă, din cauza restricțiilor de zbor din toată Europa, afaceristul a fost nevoit să închirieze un avion privat pentru a le aduce din România, el explicând că "are mare nevoie de ele".

Este greu de găsit muncitori italieni calificați, iar cei care încearcă să lucreze în vină pleacă după două ore, spunând că este prea obositor.

Româncele nu au fost lăsate să treacă granița cu Ungaria, astfel că producătorul de vin a trimis un avion privat pentru a le lua de la Cluj, scrie publicația locală www.ladige.it.

"La granița cu Ungaria, cele opt colaboratoare ale noastre au trebuit să se întoarcă, în ciuda faptului că am primit garanții privind libera circulație a lucrătorilor sezonieri. Am încercat să rezolvăm problema în toate felurile, dar fără succes. Astfel că, după două săptămâni de apeluri telefonice, contacte cu politicieni locali, din Roma și Uniunea Europeană, reprezentanți ai ambasadelor, precum și discuții intense cu managerii asociațiilor comerciale, am fost nevoiți să închiriem, in extremis, un avion privat de la aeroportul din Bolzano la Cluj pentru a le aduce în Italia. Ținând cont de criza în care ne aflăm, o astfel de cheltuială poate părea o nebunie, dar fără aceasta, viitorul viilor mele ar fi fost afectat. Nu aveam nicio alternativă", a mărturisit afaceristul italian.

Referitor la criticile pe care le-ar putea primi ca urmare a faptului că nu a angajat forță de muncă locală, Foradori Hofstätter a precizat: "Unii ar putea obiecta că m-aș fi putut îndrepta spre numeroșii șomeri din zonă, dar nu este cazul. Am încercat și noi, dar cei pe care i-am angajat să facă un test, după două ore au plecat, „pentru că treaba era prea obositoare!”. Discuțiile dintre politicieni și reprezentanții industriei ne-au făcut, de asemenea, să pierdem timpul, timp în care am fi putut încerca să-i învățăm pe localnici această muncă delicată. Pentru munca în această podgorie este nevoie de oameni calificați, cu experiență și, mai ales, care să vină „la timp”. Munca depusă afectează producția din acest an, dar și activitatea din această iarnă".

Localitatea Termeno este situat în Tirolul de Sud, la 20 de km de orașul Bolzano.