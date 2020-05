Români întorși din Germania, revoltați de condiții: „Ne-au tratat ca pe niște oi. Ne-au dat doar apă”

În țară revin și muncitori de peste hotare, unii dintre ei cu zboruri speciale.

O astfel de cursă a aterizat vineri pe aeroportul din Cluj. La bordul avionului s-au aflat aproape o sută de români.

Mulți dintre ei nu mai aveau unde să lucreze, așa că s-au văzut nevoiți să se întoarcă acasă.

Unii dintre cei care au muncit în Germania și s-au întors vineri în țară cu o cursă specială au răbufnit odată ce au pășit pe pământ românesc.

Bărbat: Au întârziat câteva ore, a trebuit să mergem din Nurnberg, în Frankfurt. Ne-au tratat ca pe niște oi, nu ne dădeau nicio informație, trebuia să îi tragem de mânecă de fiecare dată, ca să ne spună care sunt următorii pași. Deci tipic românesc, ce pot să zic. Ne-au dat doar apă, da, după ce am făcut puțină gălăgie."

Bărbat: „Unul lângă altul. Câte locuri sunt, atâtea persoane au stat. Trei persoane laolaltă."

Mulți sunt dezamăgiți și spun că ar fi vrut să mai lucreze peste hotare, dar pandemia le-a dat planurile peste cap și nu s-au ales cu banii la care s-au așteptat.

Femeie: „M-am întors, dacă n-am avut de lucru. Condițiile n-au fost rele. N-a fost de lucru, am vrut să stau mai mult."

Bărbat: „Asta-i România, te trimite dincolo și nu se respectă drepturile. Ne-au mai ținut în carantină, ne-au mai scos în câmp, așa este. Cât am câștigat, dar cât trebuia nu am câștigat dacă am stat în carantină."

Oamenii trebuie să stea două săptămâni în izolare la domiciliu.

Mircea Abrudean, prefect Cluj: „Sunt 96 de români care au avut contracte de muncă în Germania care s-au finalizat. Unii dintre ei au plecat în Germania și s-au întors pentru că n-au fost mulțumiți de condițiile pe care le-au găsit acolo. Vor merge spre domiciliile declarate după triajul epidemiologic realizat de către DSP Cluj."

În timp ce unii români se întorc acasă nemulțumiți, au fost deja programate noi zboruri pentru muncitori care speră la un viitor mai bun în afara țării.