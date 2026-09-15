Polițiștii și procurorii fac cercetări și iau în calcul mai multe ipoteze.

Bărbatul de 50 de ani a fost găsit în stare foarte gravă, de sora lui, într-o pădure de lângă Iași. Avea o rană în zona capului, produsă - spun polițiștii - prin împușcare.

O ambulanță l-a dus de urgență pe rănit la spital. Potrivit medicilor, el este acum într-o comă profundă, internat la Neurochirurgie.

Între timp, la fața locului au venit mai mulți anchetatori. A fost adus inclusiv un câine de urmă, care să ajute la căutarea oricărui indiciu.

După cum spune avocatul său, victima nu ar deține o armă și nici nu are permis pentru asta.

Avocatul său susține că acesta nu a dat niciun semn că ar vrea să își facă rău sau ar avea un motiv de sinucidere.

În vară, bărbatul a fost achitat definitiv, într-un proces în care era acuzat de tulburarea ordinii publice și de ultraj. În trecut, însă, a executat pedeapsa de 4 ani de închisoare în Italia, unde a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat.

Acum, anchetatorii trebuie să lămurească ce s-a întâmplat în pădure și cum a ajuns arma în posesia bărbatului.