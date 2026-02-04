Cei doi sunt arestați, iar achetatorii spun că ar fi încercat să scoată din uz corvete militare ale Marinei Germane. Au fost deja percheziții în locuința muncitorului român, din județul Tulcea.

Locuința suspectului român, un bărbat de 37 de ani, a fost inspectată minuțios de anchetatori. Au fost ridicate calculatoare, tablete, mai multe stick-uri USB, dar și telefoane mobile.

Toate au fost trimise în Germania, unde autoritățile judiciare le vor verifica. Surse din anchetă spun că pe numele muncitorului român ar fi fost identificate peste 15 conturi bancare la diferite bănci din România și Germania.

Românul a turnat 20 de kilograme de pietriș direct în blocul motor al unei nave de luptă

Românul a plecat la muncă în Germania în urmă cu 4 ani. A lucrat ca vopsitor pe șantierele navale din Hamburg, iar anul trecut compania la care muncea ar fi fost contractată să facă lucrări la cele trei fregate din flota germană.

Împreună cu un cetățean grec ar fi sabotat motoarele și sistemele electrice pentru a bloca navele de luptă, în șantierul naval din Hamburg.

Potrivit anchetatorilor, au turnat 20 de kilograme de pietriș industrial direct în blocul motor al unei nave. Cei doi sunt acuzați că au avut în vedere și sabotajul electric: au dezactivat siguranțele și sistemele de protecție, lăsând nava vulnerabilă la scurtcircuite sau incendii.

Acum investigatorii verifică și dacă suspecții au fost folosiți de servicii de informații străine.