Cine este bărbatul suspectat că a furat arma femeii jandarm. 11 persoane filmate lovind-o pe femeie

Individul bănuit că a furat arma femeii jandarm bătută de huligani, în Piaţa Victoriei, a fost prins. Se numeşte Daniel Dumitru, are 32 de ani şi a fost ridicat de poliţişti luni noapte, după ce un cetăţean din Ilfov a sunat la poliţie.

Anchetatorii au percheziţionat ore în şir casa suspectului, dar nu au găsit pistolul. Pe de altă parte, numărul celor care se consideră victime ale violentelor de vineri seara şi au făcut plângeri a trecut de 120. Daniel Dumitru ar fi furat pistolul femeii jandarm, în timp ce aceasta era lovită. Bărbatul identificat pe baza imaginilor de la fața locului a fost reţinut de poliţiştii de la Serviciul Omoruri.

Daniel Dumitru nu a vrut să facă declaraţii în fața presei. A vorbit însă cu procurorii şi a recunoscut că a fost în mulţime, însă neagă şi că a lovit femeia, şi că nu i-ar fi luat acesteia pistolul. Daniel a susţinut că nu ştie ce avea în acel moment în mâini.

Pe de altă parte, poliţiştii de la Serviciul omoruri trebuie să găsească arma şi să îi identifice şi pe ceilalţi agresori. 11 persoane au fost filmate în timp dau în femeie.

Jandarmii au fost dotaţi pentru intervenţia de vineri din Piaţa Victoriei cu gaze lacrimogene, costume de protecţie, bastoane, scuturi şi pistoale cu bile de cauciuc. Unii, cum a fost şi cazul vicitimei, aveau la ei şi pistol cu glonţ.

Legea 550/2004 a Jandarmeriei: "Art. 29 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române foloseşte armamentul din dotare cu muniţia aferentă, veste antiglonţ, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranţi, arme cu glonţ de cauciuc sau coloranţi, cătuşe, cai şi câini de serviciu, dispozitive sonore şi luminoase, mijloace blindate, lucrări şi mijloace genistice, precum şi orice mijloace de protecţie şi de imobilizare aflate în dotare."

Marius Militaru, șef Serviciu Comunicare: "Jandarmii au obligaţia să poarte asupra lor, să poarte la evenimentele publice arme de foc. rep: toţi jandamii aveau arme de foc la ei? toţi cei care erau în dispozitiv, conform obligaţiei legale prevăzute în art 20 aveau arme asupra lor."

Dacă a fost justificată înarmarea jandarmilor cu pistoale letale rămâne să stabilesca procurorii militari. Aceştia din urmă au audiat până acum 74 de victime din cele 126, câte au depus plângeri.

Octavian Ureche, victimă: ''Nu erau oameni violenţi în jur. Erau femei şi copii peste tot. M-am întors, am auzit cum au tras cu grenade, am văzut un flash de lumină, o explozie şi un următoarea secundă am simţit o durere mare în picior, m-am uitat în jos şi am văzut că am o gaură în el.''

Cătălin Voinescu, victimă: "Am auzit bubuituri, nu ştiam ce se întâmplă. şi la un moment dat am auzit o bubuitură lângă picior, îmi explodase o grenadă exact în picior. Eu nu am aruncat cu nimic, m-am retras de acolo."

La patru zile de la eventimentele violente din Piaţa Victoriei, Jandarmeria nu a comunicat niciun document oficial care să lămurească intervenţia împotriva manifestanţilor. Adică Jandarmeria nu a transmis documentele care stabilesc felul în care trebuie să acţioneze trupele, ordinele de intervenţie şi numele responsabililor.

Printre cei implicaţi sunt prefectul Capitalei şi ministrul de interne, împotriva cărora 17 organizaţii neguvernamentale au depus sesizări penale.

Anchetatorii așteaptă şi lista cu numele jandarmilor care au fost răniţi în cadrul acţiunilor de vineri noapte.

Conducerea instituţiei militare precizează că au fost deschise 8 dosare penale pe numele huliganilor şi alţi 23 de indivizi au fost amendaţi.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!