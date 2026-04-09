Știrea este în curs de actualizare!

Saeed Khatibzadeh acuză Israelul de un „masacru” în Liban.

Potrivit Ministerului Sănătății, citat de BBC, atacurile aeriene au ucis miercuri 182 de persoane în această țară.

Saeed Khatibzadeh afirmă că Iranul a transmis miercuri seară un mesaj către Biroul Oval: „Nu poți să ai prăjitura și să o mănânci în același timp”.

El adaugă: „Nu poți să ceri un armistițiu și apoi să accepți termenii și condițiile, să accepți toate zonele în care se aplică armistițiul, să menționezi în mod expres Libanul, exact Libanul, iar apoi aliatul tău să înceapă pur și simplu un masacru”.

Khatibzadeh spune că atacurile Israelului echivalează cu „un fel de genocid”.

Israelul insistă că lovește gruparea militantă Hezbollah, care la rândul său lansează rachete către Israel.