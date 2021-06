Cifre record la vânzările de cafea în România: peste opt mii de tone, în doar două luni

Chiar dacă am ieșit mai rar din casă, cu siguranță am băut mai multă cafea în ultimul an.

În plus, gusturile s-au rafinat, iar importurile au explodat. Numai în două luni, România a cumpărat opt mii de tone de cafea, iar vânzările au atins cifre record: 400 de milioane de euro anual pentru licoarea minunată cu care ne începem ziua.

Într-o cafenea cochetă, Teodora vinde într-o zi de weekend 500 de cafele. Are zeci de specialităţi pe care le aduce de la fermieri din America Latină, Africa şi Asia.

Iniţial, Teodora a prăjit cafea, însă acum câteva luni şi-a deschis cafeneaua de pe Calea Victoriei, în care a investit 40 de mii de euro. Iar de când bulevardul a devenit zona de promenadă la sfârşit de săptămâna, cererea a explodat.

Teodora Pitish: „În ultimele 6 zile am prăjit o tonă de cafea. A crescut foarte mult volumul. Piața noastră de cafea de specialitate în România este printre cele mai bune din Europa. Oamenii care sunt pasionaţi de cafea bună şi locuri frumoase vin special pt asta în România”.

Ţara noastră a cumpărat anul trecut aproape 60 de mii de tone de cafea.

Cât despre gusturile băutorilor de cafea, şi acestea s-au schimbat: puţin peste 35% dintre români mai beau cafea solubilă. Peste 60% dintre ei aleg cafeaua boabe sau măcinată, de calitate.

Piaţa de cafea de la noi a acaparat şi foarte mulţi tineri care s-au specializat în prepararea licorii.

Reporter: „Ce caută oamenii?”

Gabriel Căruțașu, head barista: „În principiu, preparate cu lapte latte cappucino, foarte populare şi din ce în ce mai mult acum, pe vară, pe bază rece, combinate cu apă tonică şi lapte”.

Pe de altă parte, şi unele magazine au inclus un colţ de cafea.

Ana, cofondator al unui concept store coffee: „Am deschis un magazin care să asigure o exprienta completă. Ne-am dorit să deschidem un spaţiu concept în care oamenii pot să vină şi să stea şi la o cafea”.

Am învăţat să ne luăm pauze de cafea nu doar dimineaţă, ci şi la prânz, când poate suntem la cumpărături, dar şi seara, pentru că am înţeles că un espresso cu 20 de ml de cafea ne lasă să dormim liniştiţi la ora 22, în comparaţie cu o cafea la filtru, care e mult mai tare. Şi uite aşa, un român a ajuns să consume, în medie, pe an, trei kilograme de cafea. Asta nu ne duce în topul clasamentului la nivel mondial. Suntem pe locul 49, însă avem o piaţă din ce în ce mai diversificată.

Şi criza sanitară a ajutat la consum. De exemplu, un lanţ de cafenele prezent în 19 locuri din ţară a vândut extrem de bine online.

Adrian Manolache, barista: „Avem şi acum foarte multe comenzi, deşi restricţiile nu mai sunt aceleaşi şi, într-adevăr, oamenii au devenit mai comozi şi vor aceeaşi cafea acasă. Cel mai mult îşi comandă espresoo, cappucino, latteuri, dar şi cafea la filtru”.

În plus, mulţi români şi-au cumpărat pentru acasă echipamente sofisticte de preparat cafea.