Împreună cu aceştia au fost trimise utilaje de deszăpezire şi drezine, se arată într-un comunicat al administratorului de infrastructură.

Aceste măsuri au fost luate preventiv pentru a monitoriza infrastructura feroviară şi pentru a interveni rapid în cazul în care condiţiile meteorologice ar afecta circulaţia trenurilor, a precizat compania.

În prezent, traficul feroviar se desfăşoară normal, fără perturbări cauzate de ninsori, iar CFR S.A. continuă să urmărească evoluţia vremii şi starea infrastructurii feroviare. Echipele şi utilajele rămân în stare de operativitate, gata să intervină pentru menţinerea siguranţei şi continuităţii traficului feroviar, se arată în comunicat.