55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmeie gigantice, chiar și de 50 de metri lungime. Astăzi au făcut primele teste, care au atras deja privirile turiștilor curioși să vadă pregătirile.

Vântul de Dobrogea desenează forme neobișnuite pe cerul de la Corbu. Piloții străini și-au ridicat zmeiele uriașe într-un dans cromatic care pregătește cel mai colorat festival al verii, dedicat zmeielor și baloanelor cu aer cald.

Jean Vlad, organizator festival: „Zmeiele sunt manevrate de piloți – chiar se numesc piloți de zmeie – pentru că sunt de diferite tipuri: zmeie artistice, zmeie sportive, zmeie gigantice.”

Unele zmeie sunt atât de mari încât ajung și la 50 de metri. Prețul unuia pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge până la 110.000 de euro, spun organizatorii.

Cei care le vor manevra au venit din toate colțurile lumii – America, Austria, Noua Zeelandă, Italia, Polonia și Ungaria.

Stephen Verssteegh, pilot de zmeu: „Poți să îți comanzi zmeul din China și te costă câteva mii de euro, dar unii și-l confecționează singuri. Și pentru că durează sute de ore să îl faci, ajunge să fie foarte scump. Părinții mei din Indonezia fac zmeie și au venit în Olanda unde le pilotează. Am învățat să pilotez de la o vârstă foarte fragedă.”

Scott Skinner, pilot de zmeu: „Am această pasiune de 40 de ani și mereu e ceva distractiv, nou și ceva de care să te bucuri.”

Piloții manevrează cu atenție fiecare coardă, pentru că zmeiele sunt mari și grele, iar o singură greșeală poate duce la pierderea controlului.

Se fac ultimele pregătiri și la baloanele cu aer cald. O plimbare costă 200 de lei.

Turiștii au început să se adune la Corbu.

Spectatoare: „Nu ne așteptam să fie chiar atât de mari. Așa, din ce am văzut pe internet, ne-am făcut o idee, dar suntem foarte entuziasmați să vedem cum o să arate în final.”

Organizatorii se așteaptă ca peste 10.000 de oameni să vină la Corbu în cele trei zile de festival.