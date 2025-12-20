Ceremonie militară la Târgu Jiu: Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” a primit drapelul de luptă

20-12-2025 | 07:56
drapel

Ceremonie spectaculoasă la Târgu Jiu, unde Batalionul 24 Infanterie a primit drapelul de luptă.

Gigi Ciuncanu

Simbolul unității militare i-a fost înmânat comandantului - o femeie care a făcut parte din faimosul Batalion „Scorpionii Roșii”, din Craiova.

Odată cu acest moment solemn, singură unitate militară din Târgu Jiu și-a căpătat identitatea. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a înmânat drapelul comandantului Raluca Popescu, din fruntea Batalionului 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu”. A urmat o defilare a militarilor.

Formațiunea militară a fost creată în 2023, pe structura celei vechi, desființată acum 20 de ani.

Raluca Popescu – comandant Batalionul de luptă 24 infanterie Târgu Jiu: ”Mai este de muncă, suntem undeva la 41% din eforturi, deci am parcurs prima parte a drumului, dar e de muncă până la finalizare”.

Gheorghiță Vlad – comandantul Statului Major al Armatei: ”Spiritul Târgu Jiului, spiritul celor care în 1916 au apărat orașul cu mijloace puține, dar cu devotament ieșit din comun se regăsește azi în modul în care militarii batalionului 24 infanterie Ecaterina Teodoroiu își îndeplinesc în mod exemplar misiunile”.

De pe margine, localnicii au privit ceremonia cu emoții.

Localnic: ”Felicitări comandantului, mi s-a părut ceva emoționant, noi toți cei care am privit, unii am fost și în armată și știm ce înseamnă acest lucru”.

Localnic: ”E o onoare să avem batalionul ăsta Ecaterina Teodoroiu – ați venit de la 40 de kilometri – da, să vedem paradă, a fost frumoasă, Acum trebuie să apere drapelul”.

Acordarea drapelului de luptă se face prin decret prezidențial și confirmă identitatea, misiunea și valorile batalionului.

Sursa: Pro TV

Etichete: Targu Jiu, drapel, unitate,

Dată publicare: 20-12-2025 07:56

Pricepuți în achiziții de ultim moment, sute de mii de români s-au lansat zilele acestea în trafic, pentru cumpărături de sărbători: alimente și, desigur, cadouri.

