Ploaia abundentă a transformat centrul reședinței de județ într-un lac imens. Sistemul de canalizare al orașului nu a mai făcut față, iar șuvoaiele au năvălit pe străzi.
Inundațiile le-au creat dificultăți atât șoferilor, cât și pietonilor.
Județul Tulcea a fost, pentru 50 de minute, sub o atenționare meteorologică de Cod Portocaliu, luni seară.
Ploaia abundentă a transformat centrul reședinței de județ într-un lac imens. Sistemul de canalizare al orașului nu a mai făcut față, iar șuvoaiele au năvălit pe străzi.
Inundațiile le-au creat dificultăți atât șoferilor, cât și pietonilor.
Scandal pe faleza din Tulcea, unde un polițist a fost agresat, în timpul unei intervenții la o terasă.
În Constanța și Tulcea a fost emis mesaj Ro-Alert după explozia unei drone martine în port, iar șeful DSU a explicat într-o conferință de presă că populația a fost avertizată deoarece „este posibil să mai fie și alte drone”.
Incidentul a avut loc marţi, la ora 12:40, au transmis pentru News.ro reprezentanţii Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos (AFDJ) Galaţi.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de părere că actualul șef al statului a luat o decizie în acord cu ”actuala conjunctură politică” atunci când l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier, pentru ”a da șansa refacerii alianței”.
După 13 ani de negocieri și blocaje, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind drepturile pasagerilor aerieni.
Adrian Veștea a anunțat luni noapte că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține guvernul pe care a fost desemnat să îl alcătuiască de către președintele Nicușor Dan.