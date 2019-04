Motivul pentru care o femeie s-a lipit cu sânii de asfalt, la Londra. GALERIE FOTO

Această reţea de activişti - care s-a extins la nivel internaţional şi promovează nesupunerea civilă nonviolentă - a blocat timp de o săptămână mai multe locuri foarte frecventate în centrul capitalei britanice.

Femeia și-a lipit sânii de asfaltul din fața birourilor Goldman Sachs din Londra. Ea a fost încercuită de polițiștii londonezi, care au protejat zona, scrie Metro.co.uk.

Protester glues her breasts to ground outside Goldman Sachs https://t.co/rlsnf5s9dX