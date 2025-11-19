Ultima zi în care mai pot fi depuse cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Cum se completează actele. DOCUMENT

19-11-2025 | 15:59
oameni pe strada, frig
Ultima zi pentru depunerea cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei. Termenul limită pentru persoanele şi familiile vulnerabile este de 20 noiembrie inclusiv.

Adrian Popovici

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, conform legislaţiei în vigoare, precizează Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererile-declaraţii pe propria răspundere se depun la primăria localităţii în a cărei rază se află locuinţa solicitantului, iar formularele pot fi obţinute de la sediul sau site-ul primăriei, de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau de pe site-ul ANPIS.

Cum se completează cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei:

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege şi nu deţin bunuri sau proprietăţi care conduc la excluderea de la acordarea dreptului. Astfel, pentru a putea beneficia de acest ajutor venitul mediu net trebuie să fie până la 1.386 lei/persoană pentru familie şi până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Plata ajutoarelor se face de ANPIS, prin agenţiile teritoriale, după cum urmează:

-pentru energia termică,

-gaze naturale şi energie electrică,

-sprijinul este decontat furnizorilor şi scăzut direct din factură; pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se plăteşte integral în luna decembrie (sau proporţional, dacă cererea este depusă ulterior).

ANPIS încurajează potenţialii beneficiari să depună cererile în timp util, pentru a se asigura că primesc sprijinul începând cu prima lună a sezonului rece, respectiv din noiembrie, se mai arată în informarea citată.

Fiscul, mai transparent după un demers Știrile ProTV.ro. Bolojan promite că ANAF va publica topul marilor datornici

