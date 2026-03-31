Copilele nu au leziuni ori urme de violență și au ajuns deja acasă. Rudele susțin că au fost răpite, pentru că nu ar fi putut rezista peste noapte, singure, în pădure, fără hrană, apă și haine groase. Poliția continuă cercetările.

Marți la prânz, Rebeca și Melisa, verișoare între ele, au ajuns acasă alături de părinții lor.

Încă din spital, psihologul a încercat să discute cu ele și, treptat, să poată înțelege ce s-a petrecut în cele 24 de ore de când au dispărut de lângă locuința bunicii lor.

Hoffer Kinga, psiholog Spitalul Municipal Târnăveni: „În urma evaluării emoționale ale minorelor, s-a constatat prezența unei stări accentuate de șoc psihologic, anxietate marcată din stres emoțional, precum și manifestări ale insecurității, teamă intensă și dificultăți de reglare emoțională.”

Nimeni nu știe deocamdată care a fost traseul fetelor și ce s-a petrecut. Psihologilor le-ar fi spus că au pornit să caute melci. Pădurarul care le-a găsit spune că doar printr-o minune fetele au scăpat cu bine.

Aurel Frandeș, pădurar: „Un miracol a făcut să supraviețuiască o noapte în ploaie, destul de frig, șase-șapte grade. Cu bunul Dumnezeu au trecut peste noapte.”

Părinții Rebecăi s-au întors acasă aseară din Germania, unde erau la muncă.

După ce au vorbit marți cu fetele, rudele susțin că acestea ar fi fost răpite de un adult.

Mama Rebecăi: „Nu are cum să plece așa de departe pe jos, cineva a luat-o, așa credem noi. Rebeca a zis că acolo s-a trezit.”

Reporter: „În pădure?”

Mama Rebecăi: „Da.”

Mama Rebecăi: „I-am zis: «Rebeca, unde ai dormit, ce a fost? Și Rebeca mi-o zis « Mami am dormit pe ciment.» A zis că au legat-o cu o cârpă mov la ochi.”

Bunica: „Nu am avut speranțe că o să o găsesc, dar Dumnezeu a ajutat. A fost speriată, nu a vrut să vorbească cu mine.”

Bunicul fetelor: „Sută la sută, fetele au fost răpite, nu au plecat la melci, pentru că sunt ceva kilometri. Nu ar putea o fată de patru și una de cinci ani să meargă 10-15 km.”

Același lucru îl susține și mama Melisei.

Mama Melisei: „A zis că a avut o cârpă pe ochi și când s-a trezit era într-o pădure și bătea soarele pe ea.”

Ancheta poliției continuă.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târnăveni au sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.”

În acest caz urmează să fie făcute și alte verificări, iar cei de la Protecția Copilului vor continua să monitorizeze familiile și să mai discute cu fetițele.