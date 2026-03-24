Se vor simula scenarii reale de securitate - de la operațiuni maritime și aeriene, până la intervenții subacvatice.

La malul mării au fost mobilizate zeci de nave, vehicule de luptă, aeronave și elicoptere, pentru cel mai complex exercițiu de luptă, organizat de Forțele Navale Române.

Pentru prima dată, militarii folosesc sisteme fără pilot - în aer, dar și în apă. Unul dintre scenariile de luptă vizează protejarea unei platforme de extracție din Marea Neagră.

Fănel Rădulescu, comandant flotilă: „Am încercat să creem un cadru cât mai apropiat de situațiile reale din zona de responsabilitate a flotilei fluviale, nu numai pentru a ne ridica nivelul de pregătire, antrenare și ne a îmbunătăți procedurile, dar și pentru a demonstra populației civile că sunt în siguranță."

Exercițiul, care se va desfășura în toate mediile de acțiune - maritim, fluvial, subacvatic, aerian dar și terestru, este structurat în două etape. Prima săptămână e dedicată antrenamentelor naționale, iar în cea de-a doua, ni se vor alătura partenerii străini.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Faptul că reușim în România să aducem parteneri pentru a face un astfel de exercițiu este o dovadă de încredere generată de România în fața partenerilor internaționali”.

Nicu Chirea, comandantul SeaShield 2026: „Este important să ne instruim împreună, dezvoltăm scenariile, sunt foarte aproape de realitate”.

SeaShield 2026 se încheie pe 3 aprilie.