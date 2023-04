Cel mai mare eveniment de marketing din România vă așteaptă pe 11 și 12 mai la București

Schimbările și lecțiile din ultimii ani i-au pregătit pe specialiștii în marketing digital pentru un nou an de adaptare și relansare.

În 2023, practicienii în marcom din întreaga lume nu mai vorbesc despre reziliență, ci mai degrabă de o planificare atentă a strategiilor pentru a crește prezența brand-urilor lor în piață, în ciuda oricăror obstacole care ar putea apărea.

Oamenii de marketing și experții din agenții trebuie să fie pregătiți să facă mai multe cu mai puțin și chiar să opereze cu bugete reduse și, în același timp, trebuie să fie la curent cu noile instrumente, platforme și tactici de promovare pentru a profita de oportunități și a întâmpina exigențele consumatorilor.

De la conținut video mai scurt, colaborarea mai intensă cu influencerii și diversificarea canalelor de social media la însușirea tehnologiilor AI, personalizarea extinsă a mesajelor și folosirea datelor în segmentarea publicurilor țintă, cele mai importante subiecte ale momentului sunt aduse în prim plan la cel mai mare eveniment de marketing al anului 2023.

Pe 11 și 12 mai, specialiști cu o experiență vastă în marketing și online advertising la nivel local și internațional aduc cele mai noi idei, tendințe actuale și soluții aplicate la Digital Marketing Forum 2023. La Hotel JW Marriott din București, 50 de specialiști din companii, agenții și de la platforme digitale cunoscute se vor întâlni cu 600 de profesioniști marcom din România pentru 2 zile și 4 evenimente de larg interes.

Joi, 11 mai 2023 // Digital Marketing Conference Day 1

Mastering the Digital Arena: Innovative Strategies and Tactics for Marketing Success

Află noile tendințe în marketingul digital și intră în culisele unor campanii eficiente. Alege noi modalități de a ajunge țintit la publicul tău, cu costuri reduse.

Vineri, 12 mai 2023 // Digital Marketing Conference Day 2

Future-Forward Marketing: Embracing Trends and Unleashing Creativity

Învață cum să creezi și să îmbunătățești strategii de marketing digital adaptate la așteptările consumatorilor, folosind cele mai noi tactici.

Vineri, 12 mai 2023 // Digital Marketing Masterclass 1

Integrated Digital Marketing Strategy

Aprofundează tehnicile de promovare care dau rezultate, dezvoltă competențe noi și completează-ți strategia cu platforme noi și utile.

Vineri, 12 mai 2023 // Digital Marketing Masterclass 2

Advanced Social Media Marketing Strategy

Descoperă metode pentru campaniile în social media de la experți de top și actualizează-ți planurile de promovare pentru restul anului.

Specialiști cu o experiență vastă în marketing și online advertising la nivel local și internațional vor urca pe scena noii ediții Digital Marketing Forum. Printre vorbitorii confirmați se numără:

· Dr. Annie Hou (SVP - Global Head of AI & Behavioural Sciences, MRM London)

· Simona Panait (Head of Corporate Marketing & Communications, Samsung Electronics Romania)

· Katarzyna Kabiesz (Head of Insights for CEE, Teads)

· Alex Victoriu (Partnerships Lead, Tiktok Central Europe)

· Diana Tănase (Marketing Director, Mastercard)

· Adrian Păsărică (Head of Marketing, Orkla Foods)

· Vytautas Paukstys (CEO & Founder, Eskimi)

· Orlando Nicoară (Managing Partner, EAD)

· Ioana Zamfir (Executive Creative Director, MRM Romania)

· Dragoș Stanca (Partner, Thinkdigital)

· Alina Neagu (Digital Marketing Manager, Medlife Group)

· Andrei Bereandă (Head of Digital, Pro TV)

· Alex Vișa (Chief Digital Officer, GroupM)

· Diana Stan (Head of Digital & Marketing Communication, Engie Romania)

· Adrian Biciu (Commercial Director See, Adform)

· Gabriel Pătru (Brand Strategist, Therefour.io)

Mai multe informații despre eveniment, agendă și vorbitori sunt disponibile pe www.digitalforum.ro. Evenimentul este organizat exclusiv offline. Profesioniștii interesați de noua ediție au la dispoziție pe site-ul oficial mai multe opțiuni de participare pentru cele două zile ale evenimentului. Consultă pagina de Participare, alege pachetul potrivit nevoilor tale de învățare și rezervă un loc la cea mai mare întâlnire a oamenilor de marketing din 2023.

Digital Marketing Forum 2023 este un eveniment organizat deEvensys, realizat cu sprijinul BCR, Mastercard, glo, MRM Romania, Teads – The Global Media Platform, Eskimi, MGID, Httpool, Conversion, Adform, Project Agora Romania.

DESPRE EVENSYS

EVENSYS este o companie de planificare de evenimente, cu peste 16 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

