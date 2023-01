Școala de Iarnă GPeC 15-19 februarie: cursuri intensive de E-Commerce & Digital Marketing

Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de creșterea vânzărilor online, precum și specialiștilor în marketingul digital.

În premieră, cinci traineri internaționali recunoscuți drept autorități în domeniu la nivel global, vor susține cursuri în cadrul Școlii de Iarnă GPeC:

§ Ezra Firestone – Expert Internațional de Top în E-Commerce, potrivit Shopify și Entrepreneur Magazine

§ Andy Crestodina – Top 10 Experți Internaționali în Marketing Online, potrivit Forbes

§ Kasim Aslam - CEO & Founder Solutions 8 – considerată una din cele mai bine cotate agenții de Google Ads din întreaga lume

§ Vitaly Friedman - UX Consultant & Co-Founder Smashing Magazine

§ Chris Simmance – Expert în Leadership și Business Growth

Lor li se vor alătura unii dintre cei mai buni traineri și invitați speciali din Digital-ul românesc, Școala de Iarnă GPeC aducându-le participanților un total de 19 speakeri internaționali și români.

Timp de 5 zile, Școala de Iarnă GPeC le aduce participanților 14 sesiuni de curs și dezbateri pline de exemple practice despre cum să își crească vânzările online chiar și în perioade de criză și cum să facă marketing online în mod profesionist, trainerii fiind unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu.

Nivelul tuturor cursurilor este Începător / Intermediar, iar înscrierile se fac online pe website-ul GPeC până pe 14 februarie 2023, ora 14:00: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

Taxa de participare este de doar 349 EUR + TVA / persoană pentru toate cele 5 zile de cursuri intensive ale Școlii de Iarnă GPeC.

Cursurile și trainerii Școlii de Iarnă GPeC

Subiectele abordate în cadrul cursurilor sunt de maxim interes pentru orice magazin online interesat de creșterea vânzărilor, precum și pentru cei care activează în Digital Marketing:

§ Situația pieței de E-Commerce la zi, provocări și oportunități pentru 2023 – Tudor Manea (CEO eMAG), Cornel Morcov (Chief Commercial Officer FAN Courier), Cătălin Maftei (Founder C Solution), Ionuț Sabadac (VP Merchant Solutions tbi Bank)

§ UX & Marketing Tips pentru creșterea ratei de conversie – Andrei Radu, CEO & Founder GPeC

§ The Future of AI & Machine Learning in Advertising: The Machines Won – Kasim Aslam, CEO Solutions 8

§ Facebook, Instagram & TikTok Ads pentru E-Commerce – Raluca Radu (Founder MTH Digital), Anca Toma (Director of Digital Strategy & Analytics MTH Digital), Robert Dumitru (Managing Partner & Head of Digital MTH Digital)

§ UX Tips & Tricks for your website – Vitaly Friedman, UX Consultant & Co-Founder Smashing Magazine

§ Google Analytics 4: Introducere și scenarii practice pentru magazinele online – Eugen Potlog, Founder UX Studio

§ De la 0 la 2 Milioane de Eur în E-Commerce – Ghid de Analiză și Creștere a Vânzărilor pentru Magazinele Online – Daniel Ene, CMO Limitless Agency

§ Profit First: How to thrive during a recession – Ezra Firestone, Founder Smart Marketer

§ The Psychology of Website Visitors: 5 Ways to Trigger Bias for Better Marketing – Andy Crestodina, Co-Founder & CMO Orbit Media

§ Google Ads – Mădălina Stănescu, Founder Optimized

§ The Power of Critical Thinking in Digital Marketing Teams – Chris Simmance, Leadership & Business Growth Expert

§ Automatizare, Scalare și Loializare: 23 de ponturi pentru strategia ta de business – Cosmin Dărăban, CEO Gomag

§ SEO Trends & Non Trends in E-Commerce 2023 – Steffen Heringhaus, CEO five elements digital

§ E-Mail Marketing – Andrei Georgescu, Managing Partner White Image

Școala de Iarnă GPeC se va desfășura exclusiv online astfel încât participanții să poată accesa cursurile de oriunde ar fi. De asemenea, ei vor avea acces și la înregistrările video ale tuturor sesiunilor pentru a putea aprofunda cunoștințele ulterior.

Agenda Școlii de Iarnă GPeC conținând programul complet pe zile și pe ore, precum și informații detaliate despre fiecare sesiune de curs, poate fi consultată online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/agenda/

Detaliile complete și înscrierile la eveniment se regăsesc în secțiunea dedicată Școlii de Iarnă GPeC 15-19 februarie 2023: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

GPeC 2023 este powered by: FAN Courier

Supported by: Google

Eveniment susținut de: cora, DWF, easySales, five elements digital, Innoship, Limitless Agency, Plăți.Online, Poșta Panduri, Sameday, tbi bank, Twispay

--------------------------------------

Despre GPeC

GPeC este considerată, de 18 ani, cea mai importantă serie de evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România și cea mai mare comunitate de specialiști din domeniu. Pe parcursul fiecărui an, sub egida GPeC au loc numeroase evenimente menite să contribuie la dezvoltarea sectorului E-Commerce & Digital Marketing românesc:

§ GPeC Proficiency – singurul program din România dedicat optimizării magazinelor online în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor și a creșterii ratei de conversie

§ Școala GPeC – seria de Cursuri Intensive de E-Commerce & Digital Marketing desfășurată în lunile februarie și august ale fiecărui an

§ GPeC SUMMIT – cele mai importante evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România (două ediții în fiecare an în lunile Mai și Octombrie, peste 1.000 de participanți/ediție, speakeri români și internaționali legendari)

§ Gala Premiilor eCommerce – Festivitatea de Decernare a Premiilor în Comerțul Online Românesc

GPeC Trainings - cursuri in-depth de E-Commerce și Digital Marketing, desfășurate pe tot parcursul anului (inclusiv la cerere)

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-01-2023 13:53