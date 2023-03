Cum a evoluat în 2022 fashion-ul online. Manager GLAMI: „Războiul din Ucraina avea să aibă un impact mare”

Cu o experiență de peste șapte ani e-commerce, comunicare și management de proiecte, Elena Cobianu face parte din echipa GLAMI încă de la lansarea proiectului în România, în 2017, iar astăzi este business development manager în cadrul companiei.

Andrei Radu: Ce este, de fapt, Glami și cum funcționează?

Elena Cobianu, business development manager GLAMI: „Este un motor de căutare. Produse fashion. În momentul în care un utilizator își dorește să caute un produs, vrea să cumpere, să vadă mai multe magazine online, el poate intra pe site-ul nostru, iar acolo, în câteva secunde, prin filtre, poate găsi ce caută”.

Andrei Radu: Deci e important de reținut că nu e un magazin online, nu voi faceți livrările, nu voi aveți logistica. Practic integrați cât mai multe magazine online de fashion în acest motor de căutare. Câte magazine online de fashion sunt acum integrate?

Elena Cobianu, business development manager GLAMI: „Peste 1 300.”

Andrei Radu: Sunt atât business-uri românești cât și internaționale?

Elena Cobianu, business development manager GLAMI: „Majoritatea sunt business-uri românești, cu prezență online în România, și avem și câteva business-uri internaționale, pentru a le oferi utilizatorilor o paletă cât mai mare”.

Andrei Radu: Ce s-a întâmplat în 2022 în zona de fashion online?

Elena Cobianu, business development manager GLAMI: „Datele arată foarte interesant. Cercetarea o facem anual pentru a afla care este starea de e-commerce în România și în regiunea est europeană. Practic ne interesează care sunt preferințele utilizatorilor, care este piața, dacă putem previziona anumite creșteri. De exemplu, anul trecut, la începutul lunii ianuarie 2022, când am lansat prima cercetare, am previzionat că o să fim impactați de criza politică, așa cum am numit-o noi, neștiind că la o lună după, când a început războiul din Ucraina, avea să aibă un impact mult mai mare. Practic încercăm să previzionăm piața și să aflăm cât mai multe informații, atât pentru parteneri și pentru magazinele online, cât și pentru utilizatori, ca să vedem care sunt tendințele în fashion”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 28-03-2023 10:20