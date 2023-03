Interviu cu Mădălina Stănescu, antreprenor de marketing online. Ce este ”performance max”, noul instrument de la Google

Mădălina are o experiență de peste 15 ani în digital marketing, a lucrat pentru Google România și Google UK, iar astăzi conduce o agenție de marketing care ajută magazinele online să își crească vânzările cu ajutorul platformelor de publicitate.

Andrei Radu: Înainte de toate, aș vrea să te întreb care sunt opțiunile pe care le are pe masă, astăzi, un magazin online?

Mădălina Stănescu: ”Atunci când vrea să se promoveze online pentru un magazin online, astăzi, cele mai importante moduri de a se promova sunt motoarele de căutare, rețelele de socializare, email marketing-ul, marketing-ul prin afiliere. Dar, dacă ar fi să punem accent pe cele mai importante sunt motorul de căutare și rețele de socializare. Când vorbim de motoarele de căutare, în România, Google are o cotă de piață majoritară.”

Andrei Radu: Cam cât are cotă de piață Google?

Mădălina Stănescu: ”Din ce știu, ultimele cifre, peste 90% cotă de piață.”

Andrei Radu: Ok, deci e clar, trebuie să ne optimizăm pentru Google. Care dintre toate astea pe care tu le-ai spus, inclusiv zona de social media, acolo avem mai multe rețele deja, Facebook, Insta, Tiktok ș.a.m.d., care ți se pare cea mai eficientă din punct de vedere investiție, deci buget investit și return investment.

Mădălina Stănescu: ”Cred că cea mai este eficientă este Google. De ce? Pentru că în Google avem intenția de cumpărare. Utilizatorul atunci când intră pe Google și caută înseamnă că își dorește să achiziționeze un produs sau un serviciu. În același timp, în social media, utilizatorii intră pentru a socializa, pentru a vedea ce a mai făcut o rudă, un prieten, și atunci nu știm dacă într-adevăr are o nevoie, așa cum vedem în Google nevoia exprimată. Așadar, cred că pentru un magazin, cel puțin la început de drum, într-un magazin online, o investiție eficientă este Google.”

Andrei Radu: Deci, spuneai tu, Mădălina, apropo de social media, că intenția oamenilor atunci când intră pe Facebook, Tiktok ș.a.m.d. nu e neapărat de cumpărare, ci este mai degrabă în zona de entertaiment sau de de socializare, de a descoperi niște lucruri.

Pe de altă parte, există, din câte știu, anumite verticale, anumite categorii de magazine online care se promovează în social media și care funcționează foarte OK, mai ales în zona asta de fashion sau de cumpărături de impuls. E adevărat?

Mădălina Stănescu: ”Așa este, absolut. Sunt anumite verticale din e-commerce care funcționează foarte bine în social media, pentru că se bazează pe acest aspect, de a inspira utilizatorii. Și atunci când vedem o rochiță frumoasă, când vedem o poșetă frumoasă, machiajele, din nou, acestea au rate mari de conversie, deoarece în timpul nostru liber, când socializăm, ne place să facem și un pic de shopping online.

Însă sunt verticale mai serioase, am putea să le numim, unde e mai greu să convingi utilizatorul care deja este în modu de relaxare să cumpere, de exemplu, serviciile. Mai greu, acolo sau uneltele de exemplu, de grădinărit sau ceva mai tehnic, atunci este un pic mai dificil”.

Andrei Radu: Ok. Și dintre toate celelalte canale de care ai povestit, ce părere ai despre email marketing? Știu că nu este focus-ul tău ca agenție, dar știm că el funcționează, adică performează bine din punct de vedere investiție versus return. Cum ți se pare?

Mădălina Stănescu: ”Cred că în prezent e-mail marketing-ul este cea mai neglijată formă de promovare, din păcate. Puterea email marketing-ului este foarte mare. Studiile arată că este de cinci-șase ori mai ieftin să convingi un utilizator să mai cumpere o dată de la tine, un client existent, decât să achiziționezi un client nou.

Și de ce spun, din păcate, pentru că există acest hipe, să-i spun așa, Google, social media, dar uităm ce avem noi la bază la fundația noastră, a magazinului online. Ori noi de-a lungul anilor ne-am format o bază de date, avem informații despre clienții noștri, putem să facem niște segmentări pe baza comportamentului lor de achiziție, de exemplu, și să le livrăm aceste email-uri personalizate în funcție de nevoile lor. Și o să-ți dau un exemplu, să spunem că avem un magazin online cu jucării și produse pentru copii. Dacă în momentul în care utilizatorul își creează cont și îl întrebăm care este vârsta copilului, noi vom ști de-a lungul anilor ce fel de jucării se pretează, ce nevoi va avea copilul respectiv în materie de rechizite, în materie de primul dormitor.

Și atunci magazinele pot să să capitalizeze foarte mult pe pe zona aceasta de bază de date. Deci consider că este o modalitate eficientă de digital marketing și ar trebui făcută mai mai înțelept decât se face acum.”

Andrei Radu: Apropo de chestia asta, trebuie să fac precizarea că sfatul pe care tocmai l-ai oferit vine din experiența ta. Tu ai lucrat ani de zile într-un magazin online, deci practic cu mâinile acolo, hands-on.

Mădălina Stănescu: ”Da, 8 ani de zile am dezvoltat, am fondat un magazin online și l-am dezvoltat în zona de jucării și produse pentru copii și pentru bebeluși.”

Andrei Radu: În momentul de față, care sunt tipurile de campanii pe care le poți face în Google, ca business online, ca e-commerce?

Mădălina Stănescu: ”Principalele modalități de promovare în Google sunt rețeaua de căutare, sunt acele anunțuri text pe pe care le vedem atunci când căutăm ceva în Google și sunt însoțite de un icon ad. Cu siguranță le-ați văzut. Apoi avem rețeaua display. Este modalitatea prin care ne putem promova prin materiale grafice pe site-urile publish-ilor sau în site-urile partenere Google. Rețeaua video, publicitatea pe Youtube. Mai avem campanii pentru aplicații mobile. Și cea mai recent lansată campanie Performance Max, care a ieșit din beta anul trecut, este un tip de campanie care le permite companiilor să se afișeze în toate platformele menționate anterior. Și în același timp este o campanie care schimbă regulile jocului, ca să spun așa, în Google Ads.”

Andrei Radu: De ce este Performance Max, ăsta, Făt Frumos, în ceea ce înseamnă Google advertising?

Mădălina Stănescu: ”După foarte mulți ani în care Google a lansat rând pe rând instrumente magazinelor online de promovare, am început cu search display, Youtube shopping-ul, care în România este disponibil de aproape 4 ani, însă în Statele Unite are peste 10 ani, Performance Max înglobează toate aceste caracteristici și mai aduce ceva în plus: machine learning. Toate aceste platforme, fie că vorbim de Google Ads, de Facebook Ads, au la bază analiză de date, machine learning și inteligență artificială. Practic, culeg semnale de la utilizatori, culeg semnale de la companiile care vor să se promoveze - și o să pot detalia ce înseamnă aceste semnale - și pe baza datelor și istoricului nostru, a traficului din site, a comportamentului de achiziție din site, aceste platforme reușesc să ne atragă în mod constant clienți noi pentru magazinul nostru online.

De asemenea, în Performance Max avem posibilitatea, în același loc, să urcăm anunțurile text, anunțurile display, anunțurile video, într-un singur ad group, să punem o listă de audiență, iar Google se asigură că toate aceste mesaje se vor duce, se vor afișa într-un mod nativ, numim noi, în platformele în care utilizatorii își petrec timpul, și se vor afișa utilizatorilor care au potențialul să achiziționeze.”

