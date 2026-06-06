Proprietarii a peste o mie de campere vin să schimbe impresii despre trasee și locuri noi de vizitat cu mașinile adaptate călătoriilor lungi.

Turismul cu autorulota este în plină expansiune la noi, iar numărul campingurilor autorizate se apropie de două sute.

Principalul atu al vacanțelor cu rulota ori cortul este spontaneitatea. Acest model, de pildă, poate fi instalat dintr-un singur gest. Cu doar 3.000 de euro, cazarea e asigurată oriunde poți ajunge cu mașina.

Și în jurul mașinii poate fi instalat un întreg apartament - cu living, bucătărie, toaletă și duș. Toate aduse... în portbagaj.

Pentru cei care țin și la confort, nu doar la mobilitate, producătorii au scos pe piață adevărate hoteluri pe roți. Costă de la 50 de mii de euro în sus, în funcție de puterea mașinii.

„Palatele” mobile consumă energie, care acum este asigurată de panouri fotovoltatice - pliabile, compacte, ușor de instalat.

Lucian Popescu: ”Dacă mergem în meniul acesta, pot să pornesc boilerul, pot să pornesc aerul condiţionat. Am apăsat şi l-aţi auzit imediat. Din telefon, din calculator, inclusiv din ceas pot să fac”.

Există însă și un inconvenient...

Adrian Niculae, disribuitor autorulote: ”Cel mai complicat e locul de parcare. În afara sezonului va trebui să gândiţi un loc de parcare unde să staţionaţi cu acest autovehicul”.

În toată țara există 184 de campinguri certificate de Ministerul Turismului - fapt care atrage și mulți străini.

Realmente, aici toaletele, dușurile chiar sunt de nivelul unui hotel! Nu ne-am așteptat.

Deschis în urmă cu 3 ani, acest camping s-a extins cu spații de agrement și zone de gătit.

Mădălina Bulgaru, administratorul unui camping: ”Le punem la dispoziţie mese, scaune, bucătăria, locurile de relaxare. Am adus hamace, leagăne, şezlonguri, iepuraşi, căţei, pisicuţe, pentru toată lumea”.

Există însă și campinguri care au nevoie de îmbunătățiri, spun turiștii.

Adelina Popa: ”Foarte mult lipseşte curăţenia, igienă”.

Mulți români încă preferă să campeze în locuri neamenajate. Spun că le place să fie de-a dreptul în mijlocul naturii - dar unii nu o lasă, la plecare, așa cum au găsit-o, când au sosit.