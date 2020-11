Cea mai mare rată de infectare cu Sars-Cov-2 în București, de la începutul pandemiei. Ce spune primarul despre carantinare

Bucureștiul a înregistrat cea mai mare rată de infectare cu Sars-Cov-2 de la începutul pandemiei. Sunt peste 6 cazuri confirmate la mia de locuitori, însă autoritățile nu vorbesc despre carantină, pentru a nu provoca efecte economice grave.

În Capitală se vor aplica restricții doar dacă îmbolnăvirile vor crește foarte mult, spun primarul general, președintele Iohannis și ministrul Sănătății. În jurul Bucureștiului sunt 11 localități intrate deja în carantină, din cauza numărului mare de cazuri de Covid 19.

Zilnic în București se infectează aproximativ 1500 de oameni, o rata de peste 6 cazuri la mia de locuitori. Primăria anunță că vă spori controalele pentru a limita îmbolnăvirile.

Pentru că în acest moment, Ilfovul este mai infectat decât Bucureștiul, primăria Capitalei anunță controale în transportul în comun care aduce oameni din Ilfov în București și invers.

Totuși, primarul general al Capitalei nu susține plasarea orașului în carantină.

Citește și Modelul declaraţiei pe proprie răspundere care trebuie completată în perioada de carantină pentru a ieşi din casă

Nicușor Dan, primarul Capitalei: "Nu se pune problema carantinării Bucureștiului și eu sper că prin măsurile pe care le luăm să evitam măsura pentru că ar avea un impact economic foarte grav. Decizia este la Comitetul pentru Situații de Urgență. Nu se pune problema pentru săptămânile viitoare."

Nicușor Dan este susținut de președintele Iohannis și de ministrul Sănătății.

Klaus Iohannis, președintele României: "Este o măsură care şi-a dovedit eficienţa, restricţionările respective au un efect economic negativ măsurabil."

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății: "Toate măsurile se iau în particular pentru fiecare localitate în parte, în condițiile în care Bucureștiul este un oraș mare, rămâne doar că fiecare dintre noi să menținem acest indice sub 6."

11 localități din Ilfov au trecut de rata de infectare 10

Între timp, în județul Ilfov sunt 11 localități care au trecut de rata de infectare de 10 cazuri la mia de locuitori și au intrat în carantină. Este vorba despre Măgurele, Corbeanca, Popeşti Leordeni, Dobroieşti, Mogoşoaia, Chiajna, Bragadiru, Clinceni, Berceni, Ciorogârla și Otopeni.

În Otopeni nu a fost afectate circulația pe drumul național 1 sau accesul spre aeroport. De fapt, unii locuitori spun că nu au simțit că sunt în carantină.

Sunt mai bine de 20 de străzi care au legătură cu DN1. Însă pe câteva dintre ele, pe cele principale, exista filtre de poliție. Aici, pe strada polonă, nici urmă de polițiști, iar oamenii cu care am discutat nu au declarație pe proprie răspundere pentru a ieși din casă, unii dintre ei nu aveau nici macar mască.

"Nu am că sunt cu animalul, se vede clar că sunt cu cățelul.

-Știți că pentru a ieși cu animalul trebuia să o faceți.

-Da.

-și de ce nu ați făcut-o?

-Am omis. O am, dar nu am luat-o la mine"

Pe de alta parte, și orașul Voluntari, care are în administrare și cartierul Pipera, a depășit rata de infectare de 9 cazuri la mia de locuitori. Daca va trece de zece, este aproape de carantină. Aceasta decizie este luată de Departamentul pentru Situații de Urgență la propunerea comitetului pentru situații de urgență din cadrul prefecturii Ilfov.