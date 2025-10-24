Ce se știe despre tinerii împușcați în mașină. Bianka renunțase la școală pentru a fi alături de Tony. „Ei chiar se iubeau”

Cei doi îndrăgostiţi găsiţi morţi în Harghita, într-o maşină, și-au pierdut viața în cursul zilei de luni, adică în primele 24 de ore de la plecarea lor de acasă.

Raportul medico-legal arată că Bianka a murit din cauza rănii din piept, iar Tony avea un traumatism grav la tâmplă.

Trupurile celor doi tineri au fost luate acasă de familii, care se pregătesc de înmormântare. Vor fi îngropați separat, fiecare acolo unde s-a născut și a crescut. Raportul medico-legal arată că ambii au murit în urma rănilor provocate de un pistol folosit pentru sacrificarea animalelor, găsit în mașină. Bianka și Toni nu aveau alte urme de violență pe corp.

Maria Plumbu, purtător de cuvânt al IPJ Harghita: „Tânărul prezenta o plagă la nivelul capului cel mai probabil produsă cu un dispozitiv de asomare iar tânăra prezenta o plagă produsă printr-un mecanism similar, existând suspiciunea unei autovătămări.”

Specialiştii sunt de părere că cel care a folosit arma a fost foarte determinat. Dispozitivul trebuie încărcat după fiecare acționare, așadar operațiunea impune un timp de gândire.

Totuși, autorul omorului și-a dus intenția până la capăt. Investigatorii verifică dacă vreunul dintre cei doi a cumpărat asomatorul. De asemenea, vor cere o expertiză pentru a afla fără dubiu cine a folosit dispozitivul. Amprentele nu sunt suficiente.

Sora băiatului nu crede că vreunul dintre ei ar fi fost capabil de așa ceva.

Mihaela Covaci, sora tânărului decedat: „Ei s-au iubit foarte mult, nu ştiu ce a fost în spate dar nu cred să-şi fi făcut rău unul altuia. E un mister total.”

Apropiaţii spun că cei doi erau fericiți împreună. Trăiau din ce le oferea gospodăria de la țară, iar el lucrase în străinătate. Cu o săptămână în urmă au petrecut la o nuntă. Bianka abandonase școala pentru a fi cu iubitul ei și amândoi erau hotărâți să plece în Olanda, la muncă.

Mihaela Covaci: „Era o veselie pe chipul lor, ceva de neînchipuit, ei chiar se iubeau.”

În continuare, nu este exclusă ipoteza potrivit căreia o altă persoană a comis o dublă crimă.

