La audieri, bărbatul a susținut că i s-a făcut rău și că nu-și amintește nimic din cele întâmplate. Anchetatorii așteaptă, deocamdată, raportul medical.

Șoferul care a provocat tragedia a fost supus mai multor investigații medicale, inclusiv o electroencefalogramă. În timpul cercetărilor, el nu a prezentat acte medicale care să arate că ar fi fost diagnosticat, anterior, cu epilepsie sau cu o altă boală care i-ar fi putut provoca pierderea subită a conștienței.

Corespondent Știrile PRO TV: „L-am găsit pe șofer la firma de instalații pe care o administrează. Nu dorește să exprime un punct de vedere în fața camerei de filmat, dar ne-a spus ce a relatat și la audieri. Că i s-a făcut rău, nu-și amintește cum a trecut peste rondul de flori din sensul giratoriu și nici cum i-a lovit pe tinerii care mergeau pe acest trotuar. Și-ar fi revenit abia la spital.”

Între timp, la serviciul de medicină legală, au ajuns rudele tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident. Ionuț avea 26 de ani și venise în Brașov să monteze câteva camere de supraveghere, trimis de firma la care lucra.

Unchiul victimei: „Era un copil extraordinar. N-a făcut niciodată o problemă în viața lui, absolut nimic, absolut niciodată.”

Rudele povestesc că s-au întâlnit cu șoferul cercetat pentru ucidere din culpă și i-au cerut explicații.

Constantin Bunci, ruda victimei: „Am rămas blocat. A zis «M-am blocat și nu știu nimic până acuma». A început să tremure în fața noastră.”

Bogdan Bunci, ruda victimei: „Suntem distruși cu toții și vrem să se facă, într-un fel, dreptate.”

Tragedia a stârnit discuții și despre modul în care este organizat traficul în centrul Brașovului. Asociația Pro Infrastructură propune o modificare a străzii unde a avut loc accidentul și unde sunt zilnic foarte mulți turiști.

Recomandă reducerea numărului de benzi, de câte are acum, în apropierea intersecției, la două și amenajarea unor trotuare mai largi, protejate de copaci și bolarzi de beton.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „În esență, este vorba despre a regândi și a recalibra felul în care oamenii, și subliniez, oamenii, se mișcă în oraș.”

Primăria Brașov are în vedere această soluție.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov: „Ne gândim să înlocuim îmbrăcămințile asfaltice cu piatră cubică, ceea ce îi va face pe șoferi și pe conducătorii de motociclete să reducă viteza.”

Între timp, turistul german de 31 de ani, rănit și el în accident, și-a revenit din comă.