Râul este acoperit de gheață pe mai multe porțiuni iar trupul băiețelului nu a fost găsit până acum. Vărul lui a fost salvat ieri și dus de urgență la spital în stare gravă.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Echipele de intervenție au încercat să dea de urma copilului de 4 ani căzut în apele sloi ale râului Someș, împreună cu vărul lui.

Corespondent PROTV: „Scafandrii au căutat pe o suprafață de aproape de 2 kilometri de la locul în care au căzut cei doi. Misiunea, spun ei, este îngreunată de curenții puternici și de gheața formată pe luciul apei, după temperaturile scăzute din ultima perioadă.”

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: „Căutările scafandrilor și salvatorilor ISU vor vontinua până la lăsarea întunericului, urmând să se stabilească pentru zilele următoare care sunt punctele în care vor continua”.

Tot satul s-a dus să ajute

Și oamenii din zonă au încercat să-i ajute pe pompieri. „Toţi câţi îi vedeţi aici s-au dus, neamuri, femei, bărbaţi, copii, să caute cât pot” spune un localnic.

Cei doi copii erau verișori și locuiau aproape de digul râului Someșul Mic. Băieții s-ar fi dat cu un sac de sus, de pe marginea digului. Până jos, la râu, sunt, spun localnicii, aproximativ 8 - 10 metri. Din păcate, ei ar fi depășit malul înghețat și au căzut direct în apa rece ca gheața.

Femeie: „O spus că s-a dat cu copilul pe aici şi a alunecat, a încercat să-i dea lui mâna”

Reporter: Copilul dvs a încercat să-l ajute?

Femeie: „Da, şi a alunecat şi el şi o zis că celălalt copil tot la fund s-a dus”

Un alt copil, de 9 ani, care era în apropiere, a văzut ce s-a întâmplat și a fugit să ceară ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit în apă și l-a scos pe băieţelul de 5 ani.

Bărbat: „Mi l-a dat mie, i-am dat hainele jos de pe el să nu facă impact de la răceală şi l-am dat la o mătuşă de-a lui să-l învelească într-o geacă să-l ducă în casă să cheme salvarea. N-am ştiut şi de al doilea copil”.

Băiatul de 5 ani a ajuns de urgență la spital cu o hipotermie. Acum starea lui este stabilă însă a rămas internat pentru monitorizare.



