Mai multe echipaje de pompieri, împreună cu un scafandru, l-au căutat până pe înserat și pe cel de-al doilea.



Misiunea, oprită după trei ore, este reluată sâmbătă.

În jurul orei 15, cei doi copii se jucau pe digul râului Someșul Mic.

Băieții ar fi pornit cu un sac de sus, de pe marginea digului. Până jos, la râu, sunt, spun localnicii, aproximativ 8–10 metri. Cei doi ar fi depășit malul înghețat și au intrat direct în apă.

Un alt copil, de 9 ani, care era aproape, a văzut cum băieții cad și a fugit până în zona caselor de pe mal să ceară ajutor.

Un adolescent de 17 ani a sărit primul în apa rece ca gheața și l-a găsit pe cel de 5 ani.

Barbat: „Copilul era lesinat. I-am zis să-i facă palpitații , am tras hainele jos de pe el să nu facă impact de la răceală și l-am dat la o mătușă de-a lui să-l învelească într-o geacă să-l ducă în casă.”

Ovidiu Drăgan, primar Gherla: „Apa era înghețată. S-au dat pe ceva sac de plastic cum se dau copiii, că digul este foarte înalt, până gheața a rezistat.”

La fața locului au sosit mai mulți salvatori, inclusiv un echipaj de scafandri.

Andrei Biriș, ofițer specialist ISU Cluj: „Căutările s-au făcut în ochiul de apă, având în vedere că râul Someșul Mic este înghețat în mare parte, iar colegii au trebuit să spargă gheața.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici, în apa înghețată a râului Someșul Mic, scafandrii au căutat trei ore neîntrerupt, în speranța că îl vor găsi pe copil.”

Băiatul salvat a fost dus la spital cu hipotermie ușoară. Cei doi copii erau veri.

