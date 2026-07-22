Anterior, individul s-ar fi înfuriat pe băiat în trafic, după care l-a urmărit aproximativ doi kilometri. Individul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Un șofer l-a acroșat cu mașina pe băiatul de 14 ani, care circula cu trotineta electrică.

Adolescentul cade, iar șoferul, în vârstă de 51 de ani, coboară, merge la el și îl lovește cu piciorul. Apoi îl ceartă și amenință că va chema Poliția.

Când băiatul se ridică, bărbatul se întoarce și îl bruschează, apoi pleacă.

Potrivit polițiștilor, individul s-ar fi înfuriat după ce adolescentul i-ar fi arătat gesturi obscene în trafic. Nervos, șoferul a pornit în urmărirea tânărului și a mers după el aproximativ doi kilometri. Goana a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

După incident, băiatul a fost transportat la Spitalul Județean din Suceava.

Tiberiu Brădățan, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava: „A fost adus în UPU policontuzionat. A rămas internat pentru supraveghere pe Secția de Chirurgie Pediatrică.”

Tatăl copilului: „A scăpat cu niște julituri, cu niște vânătăi. A avut cască. L-a fugărit aproximativ doi kilometri, iar în momentul în care a încercat să scape de el, să intre cumva pe trotuar și a încetinit, el a tras de volan stânga și l-a lovit.”

Polițiștii au stabilit identitatea șoferului la scurt timp după incident și, după audierea unor martori și vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, l-au reținut pentru 24 de ore.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava: „S-a constatat că cei doi nu se cunosc și că au avut un conflict în trafic, șoferul autoturismului fiind deranjat de atitudinea minorului.”

Conducătorul auto nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere deoarece este reținut. El a recunoscut în fața anchetatorilor că l-a lovit cu mașina pe adolescent. Bărbatul este acuzat de tentativă de omor, lovire sau alte violențe.