Joi noapte, într-o comună din județul Iași, a fost aprins, din mai multe locuri simultan, tot stufărișul de la marginea unei păduri. 20 de hectare au ars ore în șir, spre disperarea localnicilor care vedeau cum focul vine spre case.

Alarma la 112 s-a dat joi seară, la opt, în satul Dumbrava, din comuna Ciurea. Mai multe autospeciale ale pompierilor au fost trimise de urgență să stingă flăcările care se extindeau văzând cu ochii.

Stufărișul de la marginea satului, circa 20 de hectare de teren, au ars ca o torță, până aproape de miezul nopții.

„Vai de mine, o pară mare! A ținut mult timp! Eu stau la marginea satului, la deal, am zis că dacă dă și prin sat, ia vântul focul și mă lasă pe drumuri. Vedeai o pară de aici și până la biserică, încolo”, a spus o femeie.

Câteva locuințe, ridicate la marginea iazului, au fost la un pas să fie mistuite de flăcări. Oamenii din sat cred că focul a fost pus intenționat, pentru ca zona să fie curățată de gunoaie și șobolani. Dar metoda este ilegală!

Bărbat: Când a început să ardă, a ars din cel puțin 3-4 locuri diferite, în același timp.

Reporter: Credeți că a fost pus focul intenționat?

Bărbat: Da. A fost panică, pentru că se pot ridica scântei și uite, de exemplu, sunt casele astea din lemn, cu izolație de polistiren, și dacă aceluia îi sare o scânteie, e foarte aproape, numai drumul îi desparte. Acolo s-au aruncat cauciucuri, resturi de polistiren, de plastic, de toate minunile.

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de vântul puternic.

„Au intervenit cu 30 de pompieri, 7 autospeciale de intervenție pe cele patru laturi ale lacului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea focului în spații deschise”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Fenomenul incendiilor de vegetație are dimensiuni care ne dau fiori! Numai joi, in județul Iași, în 11 incendii au fost pârjolite peste 85 de hectare de vegetație, și au pierit toate viețuitoarele sălbatice din terenurile mistuite de flăcări. În plus, spun specialiștii, practica această distructivă contribuie, în timp, la deșertificarea zonelor calcinate.

Astfel de incendii afectează toate județele, iar misiunile autorităților devin tot mai grele.

Începând cu data de 30 aprilie, dealurile și câmpurile din județul Cluj vor fi monitorizate din aer cu ajutorul unei drone de ultimă generație. Aparatul de zbor are o greutate de 9 kilograme, o autonomie de 30 de minute și este echipată cu două camere video, una color, iar alta cu termoviziune. Astfel că poate fi folosită și noaptea, atunci când misiunea autorităților devine mai dificilă.

Drona se dovedește eficientă și atunci când vine vorba de intervenții în zone greu accesibile cu mașinile de teren. Numai în județul Cluj, de la începutul anului și până acum au fost raportate peste 400 de incendii de vegetație. Amenzile au crescut și ele, însă pot fi aplicate numai dacă persoanele care dau foc uscaturilor sunt priși în flagrant.

Persoanele fizice vor fi amendate cu 6 mii de lei, iar cele juridice cu pana la 50 de mii de lei. În unele zone, terenurile incendiate intentționat ar putea rămâne fără subvenții APIA.