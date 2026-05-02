Corespondent PROTV: „Este al doilea weekend în care Calea Victoriei este pietonală. În Capitală, în acest moment, sunt în jur de 12 grade Celsius. Nu este vremea perfectă, este puțin înnorat și sunt așteptate precipitații pe parcursul zilei. Însă cei care au rămas în București, care nu au plecat la mare sau la munte, au preferat să iasă la plimbare. Pe Calea Victoriei oamenii se plimbă pe jos, cu trotineta. Unii se opresc să mănânce înghețată, alții să bea o cafea. Atmosfera este una de relaxare. Calea Victoriei este pietonală până la ora 22, timp în care oamenii au la dispoziție atât trotuarul, cât și șoseaua ca să se plimbe.”