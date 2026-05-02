Astfel, România recuperează 350 de milioane de euro din banii suspendați, dar pierde aproape 460 de milioane, din cauza reformelor întârziate sau incomplete, a anunțat ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru.

Cererea de plată nr. 3 din PNRR a fost depusă în decembrie 2023. În mai anul trecut, Comisia Europeană a decis să blocheze parțial mai multe sume, pentru că țara noastră nu a îndeplinit anumite reforme.

Apoi am primit timp suplimentar să rezolvăm o parte dintre jaloanele restante, așa că am reușit să recuperăm o parte din bani.

Corespondent PROTV: „Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, în ce privește jalonul ce se referă la pensiile magistraților, Comisia Europeană a transmis că reforma a fost îndeplinită, deși cu amânări la Curtea Constituțională, depășind termenul convenit. Așadar, din cele 231 milioane de euro suspendate inițial, țara noastră recuperează 166 de milioane de euro, adică peste două treimi din sumă.

Un alt jalon unde am recuperat bani se referă la Agenția pentru Monitorizarea Performanței Întreprinderilor Publice - AMEPIP - și guvernanța companiilor de stat. Adică trebuia ca AMEPIP să devină operațională și să fie numită o nouă conducere într-un mod transparent. Pentru acest jalon am reușit să recuperăm 132 milioane de euro dintr-un total suspendat de 330 milioane.

Al treilea jalon din care am recuperat bani se referă la companiile de stat din energie, unde Comisia Europeană a remarcat probleme în ce privește procedura de selecție și numire a consiliilor de administrație. În acest domeniu, recuperăm 48 de milioane de euro și pierdem 180.

În final, pentru a patra țintă, ce privește procedura de selecție a conducerii companiilor de stat din transporturi, pierdem 15,4 milioane de euro și reușim să recuperăm 4,5 milioane de euro.

Astfel, în total, din cererea nr. 3 din PNRR pierdem 458,7 milioane de euro inițial suspendate și recuperăm 350,7 milioane.”