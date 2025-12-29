Ce i-a făcut pe turiștii din Bucovina să-și amâne plecarea spre casă: „Am zis că ar fi mai bine să stăm încă o zi”

29-12-2025 | 10:04
Turiștii care și-au petrecut Crăciunul în Bucovina s-au întors acasă la final de weekend, însă cu un nod în gât. A început să ningă tocmai când strângeau bagajele. Mulți și-au amânat plecarea cu câteva ore, doar ca să se dea cu sania.

Elena Bejinaru

De cealaltă parte, proprietarii de pensiuni își freacă mâinile mulțumiți. Odată instalată, iarna le va aduce și mai mulți oaspeți de Revelion.

Acești turiști și-au luat la revedere cu greu de la căsuța în care și-au petrecut Crăciunul, mai ales că a început să ningă tocmai când își făceau bagajele.

Femeie: „Ne-am simțit ca acasă, am avut absolut tot ce ne-a trebuit.”

Reporter: „Vă pare rău că plecați?

Femeie: „Da, sincer da. Acum că a venit și ninsoarea, ne pare și mai rău. Am fost cam triști, am zis că ar fi mai bine să stăm încă o zi, dar cabana deja este ocupată.”

Oricât de mult și-au dorit să-și prelungească sejurul, le-a fost imposibil să mai găsească un loc disponibil.

În locul lor, alte familii se pregătesc să treacă în noul an, în munți, departe de agitația orașului. O noapte de cazare aici costă 600 de lei.

Reporter: „Cine apelează de regulă la acest gen de cazare?”

Mia Lutaniuc, administrator pensiune: „De obicei familiile micuțe care vor să stea în tihnă, să-și facă un grătar sau să se plimbe să viziteze zona.”

Așteptată de toată lumea, zăpada proaspătă a acoperit rapid acoperișurile caselor și a ascuns cărările dintre brazii înalți, pierduți în ceață.

Temperaturile prielnice au permis deschiderea unei părți din Pârtia Parc din Vatra Dornei, iar cei care abia au ajuns în stațiune s-au grăbit să se urce pe schiuri.

Fetiță: „Zăpada este foarte moale, mă bucur că a nins și de asemenea aceasta este o parte foarte frumoasă. Mă simt de parcă aș fi liberă și de parcă aș zbura pe o câmpie plină de flori, doar că e zăpadă.”

Băiețel: „E foarte distractiv aici. Mă simt ca și cum zbor și stric bariera de sunet.”

Grup de tineri: „E foarte mișto pârtia, zăpadă proaspătă și numai bine de dat cu placa. E foarte mare adrenalină.”

Fată: „E mișto rău, dar am băgat un vin fiert și mergem. Suntem din Constanța, nu ne gândeam că o să găsim zăpadă, dar uite că am găsit. Am și căzut în cap, da, am căzut de câteva ori. Dar e ok.”

Pe pârtie și-au făcut loc și începătorii, care au luat primele lecții de schi, dar și primele căzături.

Băiat: „Se poate și mai bine! Sunt entuziasmat. Prima zăpadă, am zis că anul ăsta învăț ceva nou. Sper să n-am multe vânătăi. Am învățat să cad. Cel mai important.”

Pârtia Veverița, dedicată celor mai experimentați, va fi deschisă cel mai probabil de Revelion. Deocamdată au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă artificială.

Negură Petrișor, administrator pârtie: „Încercăm să ne pregătim din răsputeri. Avem temperaturi optime pentru zăpadă artificială, dar astăzi avem surpriza să avem parte și de zăpadă naturală.”

Un skipass cu 10 urcări costă 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.

